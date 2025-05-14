Блогера Гасанова объявили в розыск по делу о легализации преступных доходов

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом 14 мая свидетельствуют данные в базе МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — говорится в его карточке, размещенной в базе данных.

Конкретную статью в МВД не уточнили.

При этом по данным на портале судов общей юрисдикции Москвы, Гасанов заочно арестован по обвинению в легализации денежных средств в особо крупном размере. На данный момент решение об аресте обжаловано.

В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесвумен Юлии Мильченко о взыскании 10 млн рублей с бывшей фирмы Гасанова ООО «Банда». Иск индивидуального предпринимателя Мильченко к московской компании был подан в начале июля.

До этого, 15 июня, Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск против Гасанова за долги на сумму 144,8 млн рублей. 16 августа стало известно, что блогер погасил задолженность перед ведомством. В связи с этим 5 сентября Арбитражный суд столицы прекратил производство по делу.

Гасанов неоднократно попадал в скандалы, в том числе связанные с его любовью к лихачеству на дорогах. Например, в июле 2021 года Никулинский суд Москвы оштрафовал его на 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок один год и шесть месяцев. Это произошло после того, как его остановили в Москве на Lamborgini для проверки документов. Полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, однако от освидетельствования он отказался.