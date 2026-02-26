Реклама
Опубликована архитектура форума «Здоровое общество»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
На официальном сайте форума «Здоровое общество», который состоится 16–17 марта на площадке кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в Москве, опубликована архитектура деловой программы мероприятия.

«Здоровое общество — это стратегический ресурс развития страны. Речь идет не только о медицине как об отрасли, но и о формировании новой культуры — культуры профилактики, осознанности и заботы о себе. Форум объединяет тех, кто готов вырабатывать системные решения, способные повлиять на демографическую устойчивость, качество жизни и долгосрочную конкурентоспособность государства», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В 2026 году форум выступит платформой для диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС, ШОС и АСЕАН. Деловая программа форума охватывает актуальные вызовы современного общества и объединяет более 20 тематических сессий по трем трекам деловой программы: «Человек и среда», «Медицина ранних рисков и реабилитация», «Инновации и технологии охраны здоровья». Участники мероприятия обсудят современные стратегии укрепления общественного здоровья и формирования культуры здорового образа жизни у населения. Особое внимание будет уделено принципу человекоцентричности и развитию персонализированного подхода в здравоохранении.

«Деловая программа форума «Здоровое общество» включила в себя основные направления и темы укрепления общественного здоровья, профилактики заболеваний, внедрения инноваций в здравоохранение. Высокий уровень участия, широкая представленность субъектов Российской Федерации, участие иностранных экспертов — всё это определяет широкие возможности для обмена лучшими практиками, построения устойчивого межсекторального сотрудничества, развития международных связей», — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ключевым событием форума станет пленарная сессия «Лучшие страновые практики в сфере общественного здоровья». Участники сессии консолидируют опыт дружественных государств, чтобы определить, какие успешные национальные решения способны стать системными инструментами для трансформации систем здравоохранения.

Организатором форума выступает экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

