Sky News узнал об отказе МВД Британии в убежище для семьи беженцев с Украины
В МВД Великобритании отказали в убежище для семьи беженцев с Украины. Об этом 26 февраля сообщил телеканал Sky News.
Также в ведомстве посоветовали украинским гражданам вернуться на родину.
«Украинской семье, которой отказали в убежище в Великобритании, министерство внутренних дел сообщило, что они могут переехать на Украину, а их дочь должна носить наушники с шумоподавлением, чтобы предотвратить панические атаки», — указано в материале.
При этом в британском ведомстве также рекомендуют переселиться в «безопасные районы» на западе украинской территории и в Киев. По данным телекана, несмотря на отказы МВД украинские программы остаются открытыми в Британии, и они дважды продлевались.
При этом газета Independent 24 февраля отметила, что британские власти увеличат срок подачи документов для получения виз украинскими беженцами в три раза. До этого срок подачи документов составлял 28 дней, в то время как инициатива предполагает подавать заявку в срок до 90 дней.
