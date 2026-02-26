ВС РФ нанесли поражение местам предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 февраля сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских военнослужащих.
Также были поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.
Накануне Российская армия нанесла удары по используемым в интересах ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны и местам хранения беспилотников дальнего действия. Уточнялось, что армия России также ликвидировала пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
