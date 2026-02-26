ГД приняла проект обращения из-за риска передачи Украине ядерного оружия
Депутаты Государственной думы (ГД) РФ 26 февраля приняли обращение к парламентам ФРГ, Франции, Британии, а также Европарламенту (ЕП) и Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом принять меры по предотвращению возможного ядерного конфликта и провести расследование из-за информации о планах Парижа и Лондона передать Украине ядерное оружие. Об этом 26 февраля свидетельствует документ, опубликованный на сайте нижней платы парламента.
«Внести в ГД в порядке, установленном статьей 94 Регламента ГД, проект постановления ГД «Об обращении ГД Федерального собрания РФ «К Национальному собранию Французской Республики, Палате общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ЕП и ООН», — говорится в документе.
В тексте послания депутаты ГД выразили свою обеспокоенность информацией о планах передать Киеву ЯО. «Бездумные» инициативы французской и британской сторон, как добавили в пояснении, приведут к эскалации конфликта на Украине. Исходя из этого, авторы письма призвали перечисленные инстанции предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий.
Постановление, как объясняется в тексте проекта, было направлено президенту РФ Владимиру Путину, в Совет Федерации (СФ), правительство и Общественную палату (ОП). Также материал был отослан в Межпарламентский союз и ряд иных международных организаций.
В ГД днем ранее также обращались к Лондону и Парижу с просьбой расследовать раскрытые Службой внешней разведки РФ планы по передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) ЯО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда же заявил, что подобные угрозы со стороны европейских лидеров действительно имели место.
Президент РФ Владимир Путин днем ранее заявил, что «не брезгующие никакими средствами» противники РФ понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерное оружие. Он добавил, что страны Запада таким образом пытаются сорвать мирный переговорный процесс.
