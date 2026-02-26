Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

В Венгрии заявили о давлении на страну с требованием перейти на нероссийскую нефть

Аналитик Киселли: Будапешт вынуждают перейти на нероссийскую нефть
0
EN
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Хорватия, задерживая транзит российской нефти по Адриатическому трубопроводу, вынуждает Венгрию искать альтернативные источники энергоресурсов, но Будапешт не устраивает смена поставщика. Об этом заявил политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.

«Хорватское правительство <...> задерживает транзит российской нефти, поступающей морским путем по Адриатическому трубопроводу, где транзитные сборы в три-четыре раза выше, чем в среднем по Европе, ссылаясь на вторичные санкции США», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Киселли, Загреб пытается перенаправить нефтеперерабатывающие заводы в Словакии и Венгрии на другие виды нефти. Это, по мнению аналитика, является частью усилий ЕС по полному отказу от российских энергоносителей к 2027 году.

Однако для Венгрии отказ от российских энергоресурсов является неприемлемым, поскольку Будапешт продолжает настаивать на импорте российских энергоносителей и получил исключения для этого от ЕС и США, отметил эксперт.

Киселли также подчеркнул, что предложенный украинцами альтернативный маршрут поставок нефти через нефтепровод Одесса – Броды несет для Венгрии дополнительные риски, связанные с украинской политической ситуацией, а также возможными атаками на инфраструктуру.

«Дружба» врозь: к чему приведет новая ссора Украины с Венгрией и Словакией
Будапешт обвинил Киев в ударе по важнейшему нефтепроводу

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен 25 февраля рассказала, что на встрече в Брюсселе группа ЕС рекомендовала Венгрии и Словакии использовать хорватский маршрут для замещения нефти, ранее поступавшей по украинской ветке «Дружбы». Она уклонилась от уточнения, насколько вырастут расходы Будапешта и Братиславы, однако заверила, что мощности Хорватии полностью закроют их потребности.

В свою очередь, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 24 февраля призвала Киев ускорить возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. За день до этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прекращение поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» стало результатом преднамеренного сговора Киева и руководства Евросоюза.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026