Хорватия, задерживая транзит российской нефти по Адриатическому трубопроводу, вынуждает Венгрию искать альтернативные источники энергоресурсов, но Будапешт не устраивает смена поставщика. Об этом заявил политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.

«Хорватское правительство <...> задерживает транзит российской нефти, поступающей морским путем по Адриатическому трубопроводу, где транзитные сборы в три-четыре раза выше, чем в среднем по Европе, ссылаясь на вторичные санкции США», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Киселли, Загреб пытается перенаправить нефтеперерабатывающие заводы в Словакии и Венгрии на другие виды нефти. Это, по мнению аналитика, является частью усилий ЕС по полному отказу от российских энергоносителей к 2027 году.

Однако для Венгрии отказ от российских энергоресурсов является неприемлемым, поскольку Будапешт продолжает настаивать на импорте российских энергоносителей и получил исключения для этого от ЕС и США, отметил эксперт.

Киселли также подчеркнул, что предложенный украинцами альтернативный маршрут поставок нефти через нефтепровод Одесса – Броды несет для Венгрии дополнительные риски, связанные с украинской политической ситуацией, а также возможными атаками на инфраструктуру.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен 25 февраля рассказала, что на встрече в Брюсселе группа ЕС рекомендовала Венгрии и Словакии использовать хорватский маршрут для замещения нефти, ранее поступавшей по украинской ветке «Дружбы». Она уклонилась от уточнения, насколько вырастут расходы Будапешта и Братиславы, однако заверила, что мощности Хорватии полностью закроют их потребности.

В свою очередь, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 24 февраля призвала Киев ускорить возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. За день до этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прекращение поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» стало результатом преднамеренного сговора Киева и руководства Евросоюза.

