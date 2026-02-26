Реклама
Китай поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России в 2,5–4 раза

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
С начала 2026 года китайские производители повысили стоимость оптоволокна для заказчиков из России в 2,5–4 раза из-за мирового дефицита. Об этом газете «Ведомости» 26 февраля сообщили участники рынка.

По словам гендиректора ComNews Group Леонида Коника, Китай производит более 60% оптоволокна, поэтому российским покупателям приходится исходить из внутреннего ценообразования этой продукции.

Он отметил, что в начале 2025 года цена кабеля составляла 16 юаней (около 180 рублей) за 1 км, к концу года она повысилась до 25 юаней (около 280 рублей) за 1 км, а в январе 2026 года — до 40 юаней (около 440 рублей).

При этом эксперты отмечают, что цены на оптоволокно растут не только в Китае и России, но и по всему миру. По мнению гендиректора «Инкаба» Александра Смильгевича, спрос на кабели растет со стороны оборонной промышленности и крупных технологических компаний, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. Он добавил, что напряженность с ценами в этой отрасли может сохраниться вплоть до 2027 года.

Цифровой препарат: 55 регионов РФ начали успешно применять ИИ
С октября 2025-го число таких субъектов выросло более чем в два раза — как это влияет на жизнь россиян

Газета Financial Times 1 января сообщила, что рост спроса на чипы памяти и микросхемы для технологий искусственного интеллекта (ИИ) в 2026 году поднимет мировые цены на бытовую электронику в среднем на 20%. По словам аналитиков, глобальное строительство центров обработки данных для поддержки моделей ИИ привело к росту спроса на чипы памяти с высокой пропускной способностью, из-за чего производители стали уделять меньше внимания полупроводникам более низкого класса, используемым в бытовой электронике.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

