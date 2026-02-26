Актрису из «Снежной королевы» Климову похоронят 27 февраля
Советскую актрису театра и кино Наталю Климову похоронят 27 февраля. Об этом 26 февраля сообщил друг семьи.
По его словам, прощание с актрисой и похороны пройдут на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме, уточняет ТАСС.
Накануне друг семьи также отметил, что Климова в последнее время довольно сильно болела и почти не ходила.
О смерти Натальи Климовой в возрасте 87 лет стало известно ранее в этот день. Актриса окончила Школу-студию МХАТ в 1963 году, после чего была принята в труппу театра «Современник». Широкую известность ей принесла роль в фильме «Снежная королева», вышедшем в 1966 году.
