Владимир Довжик, актер театра и кино. Биография

Стало известно о смерти актера театра и кино, театрального режиссера Владимира Довжика. Он ушел из жизни в возрасте 57 лет. Зрителям он запомнился по ролям в сериалах «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский». О жизни, образовании и личной жизни актера — в материале «Известий».

Ранние годы

Владимир Давидович Довжик родился 28 мая 1968 года в Москве. В 1993 году Владимир Довжик окончил ВТУ им. Б.В. Щукина, обучившись на курсе Альберта Бурова. В том же году он дебютировал в кино, сыграв эпизод в фильме Федора Петрухина «На Муромской дорожке», после чего принял участие в картине Сергея Урсуляка «Русский регтайм».

Карьера

С 1998 года актер активно работал в Театре-студии «Человек» под руководством Людмилы Рошкован, где не только играл на сцене, но и пробовал себя в режиссуре, поставив «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу». Среди его заметных актерских работ — роль Сержа в спектакле «Искусство» по пьесе Ясмины Реза.

В кино его карьера пошла в гору с 2011 года, когда он получил главную роль в фильме «Ночной гость». После этого он регулярно появлялся в популярных сериалах, таких как «Без следа», «Интерны», «Склифосовский» (первый и второй сезоны) и многих других.

В 2018 году он снялся в ряде телевизионных работ, среди которых «Балабол 2», «Десять стрел для одной», «Жена моего мужа», «Жертва любви», «Жестокий мир мужчин», «Между нами, девочками. Продолжение», «От ненависти до любви», «Приставы», «Сиделка», «Смертельный тренинг».

В 2024 году актер получил одну из ключевых ролей в сериале Первого канала «Переведи ее через майдан».

Его театральная карьера включает участие в спектакле «Ивонна, принцесса Бургундская» под руководством Ольги Левковской (проект Театрального агентства «Лекур»).

В кино Довжик часто воплощал образы медицинских работников: он играл стоматолога в «Товарищах полицейских», владельца клиники в «Интернах», главного врача в «Двух мгновениях любви» и «Исцелении», а также нейрохирурга Юрия Шейнмана в «Склифосовском».

В его фильмографии также роли редактора («Одноклассники смерти», «Смертельный тренинг»), детектива («Балабол», «Старые кадры»), адвоката («Отмена всех ограничений», «Тот, кто рядом»). Он исполнил Бориса Штейна в «Конце прекрасной эпохи», Яна Фрида в сериале «Людмила Гурченко», а также участвовал в документальных проектах «Живой Пушкин» и «Беня Крик. Он же Мишка Япончик».

Личная жизнь

Личную жизнь актер не афишировал и редко давал интервью. Известно, что он интересовался советской музыкой и кинематографом.

Среди его предпочтений — песни Муслима Магомаева, Рины Зеленой, Майи Кристалинской, а также фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Ищите женщину», «Наш общий друг» и мультфильмы «Гуси-лебеди», «Чебурашка и крокодил Гена», «Ну, погоди!».

