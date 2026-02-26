Актриса из «Снежной королевы» Наталья Климова умерла в возрасте 87 лет
Советская актриса театра и кино Наталья Климова, снявшаяся в фильме-сказке «Снежная королева», скончалась на 88-м году жизни. Соответствующая информация опубликована на портале «Кино-театр.ру».
По информации портала, актриса умерла 25 февраля.
Климова окончила Школу-студию МХАТ в 1963 году, после чего была принята в труппу театра «Современник». Широкую известность ей принесла роль в фильме «Снежная королева», вышедшем в 1966 году. Созданный ею образ стал одним из наиболее узнаваемых в советском кино.
В фильмографии актрисы также работы в картинах «Конец и начало», «26 бакинских комиссаров», «Гиперболоид инженера Гарина», «Иду на грозу», «Снегурочка», «Чайковский» и других проектах.
