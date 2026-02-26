Друг погибшего при взрыве в Москве полицейского назвал его настоящим мужчиной

Друзья погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве лейтенанта полиции 34-летнего Дениса Братущенко 26 февраля в беседе с «Известиями» назвали его энергичным, целеустремленным и жизнерадостным человеком, любящим пошутить.

«Он был хороший друг, настоящий мужчина. Целеустремленный, очень жизнерадостный, обладал колоссальной энергией жизненной, веселый, очень любил пошутить. А вот когда он звонил, ты сидел в плохом настроении, а он тебе звонил, <...> ты забывал, что случилось», — вспоминает Никита Нефедов.

Мужчина, будучи на несколько лет старше погибшего, учился с ним в одной школе. Вспоминая об отношениях с товарищем, которые длились на протяжении свыше 15 лет, Нефедов отмечает боль от утраты, о которой он узнал среди ночи 24 февраля.

Еще один друг лейтенанта полиции, Сергей Филатов, назвал произошедшее особенной трагедией для семьи: погибший четыре года назад стал крестным отцом его сына.

По словам посещавшего с Братущенко общее образовательное учреждение Дениса Мороза, полицейский любил заниматься спортом, а также увлекался автомобилями.

«Очень обидно, что случилась с ним такая беда. Так как я знаю супругу, мы все знаем супругу Екатерину, и было очень жалко, что Катя осталась одна, двое детей. Поэтому было тяжело <...> как-то не очень на душе», — поделился Морозов.

Взрыв у Савеловского вокзала произошел ночью 24 февраля. Причиной произошедшего возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что семье погибшего, которым оказался старший лейтенант полиции Дениса Братущенко, а также пострадавшим окажут необходимую помощь. Церемония прощания с полицейским состоялась 26 февраля на территории управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу. На мероприятии находились родственники, коллеги и знакомые Братущенко и представители органов исполнительной власти.

Позднее стало известно, что преступником оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который регулярно оформлял микрозаймы. Его звали Сергей М., он увлекался серией игр Resident Evil. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что исполнитель взрыва на площади Савеловского вокзала, скорее всего, был завербован через интернет. Путин добавил, что в данной ситуации требуется проведение дополнительной работы со стороны сотрудников спецслужб. Он также предположил, что исполнитель теракта, вероятно, ничего не знал о цели своих действий.

