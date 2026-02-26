В «VK Рекламе» рассказали о запросах малого и среднего бизнеса
Субъекты малого и среднего предпринимательства заинтересованы в расширении контакта с потенциальной клиентурой, для чего необходима поддержка бизнеса со стороны онлайн-платформ. Об этом заявила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.
«Среднему и малому бизнесу важно становиться заметным для аудитории. При этом зачастую предприниматели начинают пользоваться онлайн-площадками без дополнительных ресурсов или специалистов по SMM. Для нас важно поддерживать бизнес в начале его продвижения на нашей платформе: мы ежегодно запускаем программы для СМБ-рекламодателей, а также помогаем с запуском первых кампаний, проводим обучающие курсы и вебинары для предпринимателей, рассказываем об успешных кейсах и рабочих механиках. В этом году мы планируем увеличить объем поддержки, чтобы еще больше предпринимателей смогли эффективно продвигаться на многомиллионную аудиторию проектов VK», — рассказала Совик.
Как отметили в «VK Рекламе», в 2025 году представители среднего и малого бизнеса получили более 1,8 млрд бонусных рублей в рамках программ поддержки от платформы. Это в 2,9 раза превышает показатель 2024 года. Предприниматели направили полученные средства на продвижение товаров и услуг с использованием инструментов площадки.
Наиболее востребованными мерами поддержки стали программа лояльности и приветственные бонусы, позволившие увеличить рекламные бюджеты новых клиентов. Активнее всего возможностями воспользовались компании из сфер электронной коммерции, отдыха и развлечений, а также товаров для дома.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ