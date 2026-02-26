Реклама
В РФ экстрадировали одного из лидеров финансовой пирамиды Санникова

Фото: t.me/genprocrf
Из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию был экстрадирован гражданин РФ, находившийся в международном розыске по обвинению в организации финансовой пирамиды. Об этом 26 февраля сообщили в канале МВД России в мессенджере MAX.

«Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола», — привело ведомство слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Следствием установлено, что с 2014 года фигурант и его сообщники действовали в девяти регионах России, создавая подконтрольные организации с сетью региональных филиалов. Эти структуры работали под брендом «Лайф из Гуд» и предлагали гражданам стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо доход от инвестиций. На деле же вкладчики не получали обещанных доходов, а деньги уходили на приобретение недвижимости и выплаты новым участникам за счет средств новых клиентов.

В 2023 году было возбуждено уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество»), ст. 172.2 («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»).

Фигурант покинул Россию и скрывался за границей, однако в феврале 2024 года был организован международный розыск по поручению Генпрокуратуры РФ. В декабре 2024 года подозреваемый был задержан на территории ОАЭ, и благодаря сотрудничеству через каналы Интерпола была согласована его экстрадиция в Россию.

В Генпрокуратуре РФ 3 февраля рассказали, что Королевство Марокко экстрадировало россиянина Дмитрия Леонова, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2012 году это лицо находилось в Сирии и выступало там в роли шариатского судьи в незаконном формировании. Позже, в 2015 году, это объединение вошло в состав запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

