На Форуме будущих технологий обсудили вопросы популяризации науки

На отдельной сессии Форума будущих технологий ученые, деятели культуры и журналисты обсудили методы и форматы продвижения науки среди широкой публики. На вопрос модератора, руководителя редакции «Наука» Информационного агентства России ТАСС Андрея Резниченко, о том, как аудитория относится к звездам науки в медиа, почти 70% ответили: «Отлично: чем больше ученых в эфире, тем лучше».

Лауреат Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в номинации «Перспектива» в 2025 году, заведующая лабораторией химии промышленно полезных продуктов Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук Вера Виль считает, что рассказывать о научных достижениях, особенно «молодой» аудитории, необходимо. Причем делать это нужно понятно и интересно, для чего часто приходится упрощать какие-то понятия. Виль отметила, что «научная популяризация должна мотивировать молодых людей заняться наукой и показать им научный мир таким, в который может прийти любой студент».

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова перечислила инструменты популяризации науки, рассказала о значительном росте интереса к научной деятельности у российской молодежи.

«По данным ВЦИОМ, 74% родителей хотят, чтобы их дети занимались наукой», — сообщила она.

Замминистра также отметила всестороннюю поддержку научной сферы со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина, упомянула о существовании именных стипендий, поддержке студенческих научных обществ.

Писатель, драматург, сценарист Александр Цыпкин считает, что для того, чтобы сделать науку «модной», особенно среди молодежи, необходимо избавиться от некоторых стереотипов о российских ученых, а самым действенным способом популяризации науки он назвал создание «классных сериалов про науку».

Журналист, автор и ведущая проекта «Вызов Софико», автор и ведущая проекта «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе рассказала о своих программах — своеобразном диалоге «физиков и лириков». Она считает, что тема науки в СМИ востребована и опережает по популярности спорт и экономику.

По мнению заслуженного профессора, руководителя лаборатории дизайна материалов Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Артема Оганова, задача популяризации науки — помочь человеку найти свое место.

«Ответы на вызовы, с которыми столкнулось человечество, может дать только наука», — подчеркнул он.

«Популяризации науки важна, прежде всего, для самих ученых», — считает генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Наталья Третьяк.

«Ученые — это люди, которые меняют нашу жизнь к лучшему каждый день. Это яркие личности, но про них мало знают. Если мы хотим, чтобы информация об ученых воспринималась, нужно это делать эмоционально. Популяризация науки важна для молодежи, поскольку это та сфера, где они могут себя проявить. Она важна и для имиджа страны», — отметила Третьяк.

Форум будущих технологий проводится при поддержке правительства Российской Федерации, организатором выступил Фонд Росконгресс.