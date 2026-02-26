В Южной Корее задержали подозреваемую в убийствах 20-летнюю девушку
В Южной Корее задержали 20-летнюю девушку по фамилии Ким, которая, предположительно, убила двоих мужчин. Об этом 25 февраля сообщило издание Mothership.
«Подозреваемая <...> была передана прокуратуре 19 февраля по обвинениям, включающим убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и нарушение закона о контроле над наркотиками», — говорится в публикации.
Согласно обвинению, в период с декабря по 9 февраля девушка предоставила трем мужчинам в мотеле средства от похмелья с добавлением запрещенных веществ. В результате двое скончались, а одна жертва пострадала.
Полиция решила не разглашать личную информацию задержанной, однако в понедельник, 23 февраля, в одном из интернет-сообществ опубликовали фотографию подозреваемой. По данным газеты The Korea Herald, после этого поста число подписчиков девушки в соцсетях выросло более чем на 8 тыс.
Газета Los Angeles Times 19 февраля сообщила об убийстве 67-летнего астрофизика Карла Гриллмэйра. Уточнялось, что он более 40 лет проработал в Калифорнийском технологическом институте. Судмедэксперты заявили, что смерть наступила в результате выстрела в туловище. Подозреваемый — 29-летний Фредди Снайдер — задержан, ему предъявили обвинение.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ