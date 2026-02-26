Бразильского актера Феррейру застрелили на глазах у его семьи
В Бразилии неизвестные застрелили актера Мойсеса Триндаде Барбоса Феррейру прямо возле его дома. Об этом 25 февраля сообщил портал Need To Know.
«Мойсес Триндаде Барбоса Феррейра был хладнокровно застрелен на улице возле своего дома», — указано в материале.
По данным издания, двое мужчин на мотоцикле подъехали к жилищу 33-летнего артиста и открыли огонь. Трагедия произошла на глазах у его родителей и двоих детей. Нападавшие скрылись с места происшествия, расследование продолжается.
Газета Los Angeles Times 19 февраля сообщила, что в округе Лос-Анджелес застрелили астрофизика Карла Гриллмэйра, более 40 лет проработавшего в Калифорнийском технологическом институте (Caltech). По данным судмедэкспертов, смерть наступила в результате выстрела в туловище. Подозреваемый, 29-летний Фредди Снайдер, был задержан и обвинен в убийстве, угоне автомобиля и краже со взломом.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ