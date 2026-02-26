Мурашко заявил о регистрации аналога хирургического робота «да Винчи»
Отечественный аналог хирургического робота «да Винчи» зарегистрирован в России. Об этом 26 февраля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства», — сказал он в беседе с ТАСС.
Глава Минздрава уточнил, что новая роботизированная установка уже готова к поставкам в федеральные и региональные медучреждения, открывая новые возможности для хирургии. По его словам, в первую очередь оборудование направят в клиники, где требуется развитие высокотехнологичной помощи.
Президент РФ Владимир Путин 25 февраля сообщил, что ученые России уже движутся к созданию отдельных искусственных органов человека. Он также отметил, что биоэкономика вышла за рамки научных знаний и стала активно применяться на практике. По его словам, ученые и инженеры в России своими смелыми идеями формируют новую реальность и индустриальный уклад.
