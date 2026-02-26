Реклама
«Тампа» обыграла «Торонто» в матче НХЛ благодаря голу и двум передачам Кучерова

Фото: REUTERS
Хоккейный клуб (ХК) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мейпл Лифс» благодаря голу и двум голевым передачам российского хоккеиста Никиты Кучерова. Встреча состоялась в ночь с 25 на 26 февраля и завершилась со счетом 4:2.

В составе победившей команды, кроме Кучерова, отметились Брейден Пойнт, забивший дубль, и Гейдж Гонсалвес. У клуба из Торонто забить удалось Джону Таваресу и Мэтту Нису.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков. Кроме того, по результатам встречи Кучеров продлил свою результативную серию в НХЛ до 11 матчей.

Катание и труд: почему Кучеров — лучший хоккеист в истории «Тампы»
И в чем он уже превосходит Александра Овечкина

«Тампа-Бэй Лайтнинг» 4 февраля победила «Баффало Сейбрз» со счетом 4:3 в регулярном чемпионате НХЛ. В этой игре Кучеров забил один гол и сделал три результативные передачи, всего в сезоне набрав 90 (29+61) очков.

