Стоматолог назвала неочевидные уничтожающие зубы продукты

Врач Савостян: ПП-снеки и маринады приносят много вреда зубам
Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt/dpa
Определенные привычки во время приема пищи могут постепенно ухудшать состояние зубной эмали, делая ее более чувствительной и меняя оттенок. Об этом 26 февраля рассказала сооснователь сети клиник «Флоренция», заведующая ортопедическим отделением, стоматолог-ортопед Кристина Савостян.

Специалист отметила, что к числу наиболее известных факторов риска относятся продукты с выраженным красящим эффектом: красное вино, кофе, чай, соевый и томатный соусы. Дополнительную опасность представляет самостоятельное и бесконтрольное использование средств для отбеливания зубов. а также неправильное применение специализированных паст.

«Их бесконтрольное применение приводит к повышению чувствительности зубов, так же как и чрезмерно горячая или холодная пища. Но не когда просто ешь что-то горячее или холодное, а чередуешь яркие перепады. Например, пьешь горячий кофе и потом заедаешь холодным мороженым», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Отдельно стоматолог обратила внимание на твердую пищу. Леденцы, карамель, орехи в скорлупе, чипсы, сухари, ПП-снеки и попкорн при ослабленной эмали, наличии коронок, брекетов и многочисленных пломб могут ускорить износ зубов и брекет-систем.

Скрытую угрозу, по словам Савостян, представляют сухофрукты в сиропе, продукты с высоким содержанием уксуса и кислые маринады. Свежевыжатые соки также способны не только окрашивать зубы, но и способствовать истончению эмали.

Врач подчеркнула, что основной причиной проблем становится не сама еда, а недостаток гигиены полости рта и нерегулярные визиты к стоматологу. Согласно данным стоматологических ассоциаций, около 70% пациентов имеют проблемы с повышенной чувствительностью зубов, они сталкиваются с подобными нарушениями из-за особенностей питания. Специалист рекомендовала не пренебрегать профилактикой, проходить профессиональные осмотры и гигиенические чистки.

Диетолог Роман Пристанский 26 февраля назвал способ не сорваться во время поста. Он пояснил, что избежать этого можно, если не голодать, а составлять рацион сбалансированно, добавляя источники белка и жиров, подбирать калорийность блюд так, чтобы не возникало дефицита энергии.

