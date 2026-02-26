Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Тульской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом 26 февраля сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Прошедшей ночью в ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Минобороны РФ днем ранее сообщило, что силы ПВО уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ. Наибольшее число дронов было перехвачено над территорией Республики Крым — 27 единиц.
