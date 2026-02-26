Расчеты войск беспилотных систем уничтожили БПЛА ВСУ с системой Starlink
Расчеты подразделений войск беспилотных систем (БпС) в составе группировки «Центр» уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) с системой Starlink на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 26 февраля сообщили в Минобороны РФ.
В ходе выполнения задач по мониторингу воздушного пространства в режиме «свободной охоты» операторами беспилотных систем были обнаружены украинские ударные дроны самолетного типа, а также тяжелые мультикоптеры противника, оснащенные системами сброса боеприпасов и минирования.
Для эффективного уничтожения выявленных целей военнослужащие применяют отечественные программные комплексы, специализированную аппаратуру связи военного назначения, а также высокоскоростные системы передачи данных для мониторинга воздушного пространства и видеотрансляции боевой работы расчетов.
«С самого начала моей боевой работы в беспилотной авиации мы пользуемся отечественным интернетом. Наше командование обеспечивает нас оптико-волоконной связью с высоким разрешением. Для боевой работы этой скорости больше чем хватает. Передает качественную видеокартинку, передает качественное изображение и сигнал. Голосовая связь работает без задержки. Я считаю, что мы связью обеспечены. Во время боевой работы мы используем поставленные Министерством обороны РФ специальные программы для взаимодействия по типу Telegram и именно программы для боевой работы, где работают уже РЛС, расчеты противодействия, командование для координации и наведения на цель. Для общения с родными сейчас появились мессенджеры отечественного производства, хорошие и качественные», — отметил начальник расчета противодействия БПЛА, старший сержант Александр Галкин.
Данные объективного контроля свидетельствуют о том, что российские телекоммуникационные технологии и системы управления войсками превосходят западные аналоги как на земле, так и в воздухе. Подразделения группировки войск «Центр» ежедневно успешно поражают бронетехнику, укрепления, живую силу противника, а также нарушают его логистику (ротацию и подвоз боеприпасов) по всей линии фронта, применяя российские передовые высокоскоростные системы передачи данных.
В Минобороны РФ 24 февраля сообщили, что артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ уничтожил командный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО. Уточнялось, что вражеский объект был выявлен в ходе разведки расчетами войск беспилотных систем.
