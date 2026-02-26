Силы ПВО ликвидировали один украинский БПЛА на подлете к Воронежу
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Воронежу. Об этом 26 февраля сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на подлете к городу был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в Telegram-канале.
Гусев добавил, что в результате произошедшего, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Он уточнил, что в Воронеже отменена угроза удара БПЛА.
Минобороны РФ днем ранее сообщило, что силы ПВО уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ. Наибольшее число дронов было перехвачено над территорией Республики Крым — 27 единиц.
