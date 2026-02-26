Вэнс заявил о намерении США решить вопрос с Ираном дипломатическим путем
Американский лидер Дональд Трамп хочет урегулировать проблему с Ираном дипломатическим путем, но у него есть и «другие варианты». Об этом 25 февраля сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Как президент неоднократно говорил, он хочет решить эту проблему дипломатическим путем. Но, конечно, у президента есть и другие варианты», — сказал он в ходе беседы с журналистами в Белом доме.
Кроме того, вице-президент добавил, что попытки Ирана восстановить ядерное оружие могут спровоцировать проблемы у США.
Глава иранского МИДа Аббас Аракчи в тот же день сообщил о возобновлении Тегераном переговоров с Вашингтоном. Он уточнил, что делегация его государства будет стремиться к мирному урегулированию любых разногласий. Он же 22 февраля рассказал, что его коллеги работают над проектом потенциального предложения с учетом интересов обеих сторон.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ