Диетолог назвал способ не сорваться во время поста

Диетолог Роман Пристанский рассказал, как выдержать пост и не сорваться.

В беседе с «Радио 1» в среду, 25 февраля, он предупредил: если начать пост без подготовки, можно не выдержать и нескольких дней.

Специалист отметил, что при резком переходе на постное питание у многих возникают ночные приступы голода, поскольку организм, лишенный привычных жиров и белков, включает защитные механизмы. По его словам, из-за этого замедляется обмен веществ, а после окончания поста часто происходит набор веса.

Он пояснил, что избежать этого можно, если не голодать, а сбалансированно составлять рацион: добавлять источники белка и жиров, например рыбу и морепродукты, разнообразить питание и подбирать калорийность так, чтобы не возникал дефицит энергии. Белок, объяснил доктор, переносит холестерин, чтобы «залатать» вены, сосуды и артерии. При нехватке этого вещества произойдет застой липидов, повысится риск атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, отмечает 360.ru.

Ранее, 25 февраля, врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко о заявила, что некоторые продукты категорически не подходят для завтрака, так как не обеспечивают длительного чувства сытости, пишет RT. Сладкие и рафинированные блюда дают кратковременное чувство сытости. Основой завтрака, по ее словам, должен быть белок, сообщает РИАМО.

23 февраля глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов рассказал, что мирянам во время Великого поста обычно рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также за исключением нескольких дней рыбы. Священник напомнил, что монашеский устав предполагает более строгие ограничения, включая использование масла и сухоядение в определенные дни, сообщает «Москва 24». В то же время, по его словам, мирянам нужно определять меру поста не по интернет-спискам и не по монашеским уставам, а в зависимости от здоровья, воцерковленности, жизненных обстоятельств, отмечает ИА Регнум.

Великий пост в 2026 году продлится до 11 апреля, уточняет сайт kp.ru. В этот период фермеры будут привозить на московские ярмарки больше натуральных продуктов без добавления ингредиентов животного происхождения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

22 февраля патриарх Кирилл призвал верующих к молитве и воздержанию в Великий пост. По его словам, это поможет духовному преображению и работе над собственными слабостями, отмечает Life.ru.

