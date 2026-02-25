«Аталанта» обыграла «Боруссию» и вышла в 1/8 Лиги чемпионов
Итальянский футбольный клуб (ФК) «Аталанта» обыграл немецкую «Боруссию» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов и прошел в 1/8 финала турнира. Встреча состоялась 25 февраля и завершилась со счетом 4:1.
В составе победившей команды отличились Джанлука Скамакка (5-я минута), Давиде Дзаппакоста (45-я), Марио Пашалич (57-я) и Лазар Самарджич, который реализовал пенальти в конце второго тайма. Единственный мяч «Боруссии» забил Карим Адейеми (75-я).
Таким образом итальянская команда прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв соперника с общим счетом 6:1.
Испанский ФК «Атлетико Мадрид» 24 февраля обыграл бельгийский «Брюгге» в ответном матче стыкового раунда ЛЧ со счетом 4:1 и прошел в 1/8 финала турнира. В составе победившей команды отличился Александр Серлот, оформивший хет-трик, еще один мяч забил Джонни Кардозо. У «Брюгге» отметился Хоэль Ордоньес.
