Заммэра Сергунина анонсировала программу бесплатных экскурсий по районам Москвы
До конца 2026 года в рамках программы мэра Москвы «Мой район» будет проведено свыше 1,1 тыс. бесплатных экскурсий. Об этом сообщил заммэра столицы Наталья Сергунина.
Первый цикл обзорных прогулок по районам Москвы состоялся в 2022 году. По словам Сергуниной, с того момента для горожан и туристов организовали порядка 1,6 тыс. экскурсий.
«Популярность районных экскурсий ежегодно растет. За все время их участниками стали почти 100 тыс. человек», — рассказала Сергунина.
В новом сезоне, который начинается в марте, предлагают пройтись по 160 маршрутам. С марта по май познавательные прогулки традиционно пройдут по популярным маршрутам прошлых лет. Так, в районе Ростокино можно будет посмотреть на Киностудию Горького, в Ховрине — усадьбу Грачевка, а в Свиблове заглянуть в парк «Яуза».
Экскурсии по новым маршрутам стартуют в июне. На одной из них расскажут о культурном центре «Москвич» и сквере имени 200-летия А.С. Пушкина в районе Текстильщики. Другую посвятят району Нагатинский Затон — участники пройдутся по набережной обновленного в 2023 году здания Южного речного вокзала, а также прогуляются по ландшафтному парку и кленовой аллее.
Цикл экскурсий подготовлен при поддержке проекта «Гуляем по Москве». Программа мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы: от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов в пешей доступности.
