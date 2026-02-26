Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Заммэра Сергунина анонсировала программу бесплатных экскурсий по районам Москвы

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

До конца 2026 года в рамках программы мэра Москвы «Мой район» будет проведено свыше 1,1 тыс. бесплатных экскурсий. Об этом сообщил заммэра столицы Наталья Сергунина.

Первый цикл обзорных прогулок по районам Москвы состоялся в 2022 году. По словам Сергуниной, с того момента для горожан и туристов организовали порядка 1,6 тыс. экскурсий.

«Популярность районных экскурсий ежегодно растет. За все время их участниками стали почти 100 тыс. человек», — рассказала Сергунина.

В новом сезоне, который начинается в марте, предлагают пройтись по 160 маршрутам. С марта по май познавательные прогулки традиционно пройдут по популярным маршрутам прошлых лет. Так, в районе Ростокино можно будет посмотреть на Киностудию Горького, в Ховрине — усадьбу Грачевка, а в Свиблове заглянуть в парк «Яуза».

Экскурсии по новым маршрутам стартуют в июне. На одной из них расскажут о культурном центре «Москвич» и сквере имени 200-летия А.С. Пушкина в районе Текстильщики. Другую посвятят району Нагатинский Затон — участники пройдутся по набережной обновленного в 2023 году здания Южного речного вокзала, а также прогуляются по ландшафтному парку и кленовой аллее.

Цикл экскурсий подготовлен при поддержке проекта «Гуляем по Москве». Программа мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы: от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов в пешей доступности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026