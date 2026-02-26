Оро, товарищи: конкуренцию гроссмейстерам из РФ составит 12-летний аргентинец

12-летний аргентинец Фаустино Оро может стать самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, если успешно выступил на «Аэрофлот Опен – 2026». Это одна из главных интриг турнира, который пройдет в Москве с 27 февраля по 6 марта. Среди россиян в этом году стоит выделить Яна Непомнящего — он рейтинг-фаворит и действующий победитель, и Андрея Есипенко — участника турнира претендентов – 2026. Также в Москву приехали многие сильные гроссмейстеры из других стран — Раунак Садхвани и Леон Люк Мендонка (Индия), Айк Мартиросян и Арам Акопян (Армения), Бардия Данешвар и Сина Мовахед (Иран). Первенство в Москве имеет один из самых высоких призовых фондов среди всех опен-турниров в календаре ФИДЕ — 20 млн рублей.

Кто выступит на «Аэрофлот Опен – 2026»

В прошлом году международный шахматный фестиваль отметил свое 20-летие, собрав очень представительный состав. Тогда на турнире выступили сразу четыре игрока с рейтингом 2700+: россияне Ян Непомнящий и Даниил Дубов, американец Ханс Ниманн и венгр Рихард Раппорт. Также в заявке были и победители «Аэрофлот Опен» прошлых лет — иранец Амин Табатабаи и азербайджанец Айдын Сулейманлы.

Уверенную победу тогда одержал Непомнящий (выиграл этот турнир четвертый раз, из них третий — в классическом контроле), набрав 7 очков из 9. Серьезные проблемы Яну тогда создал Иван Землянский. Самый молодой гроссмейстер в истории России выступил отлично, в итоге заняв 11-е место в такой солидной компании, прибавив более 13 пунктов рейтинга. В топ-3 же попали Рихард Раппорт и Андрей Есипенко, по дополнительным показателям опередившие Максима Матлакова, Сергея Лобанова, Амина Табатабаи, Алексея Гоганова, Ханса Ниманна и Бардию Данешвара.

В этот раз до Москвы не добрались топы вроде Ниманна и Раппорта, но состав всё равно сильный. Из главных интриг стоит выделить выступление Андрея Есипенко. Наш гроссмейстер, блеснувший на Кубке мира – 2025, пройдет последний тест перед турниром претендентов – 2026, который начнется в конце марта на Кипре. Андрей впервые попал в восьмерку соискателей шахматной короны и вполне может удивить.

— Я с большим уважением отношусь к шахматному дарованию Андрея, но мне сложно назвать его фаворитом [турнира претендентов] — прежде всего из-за рейтинга и отсутствия побед на крупных стартах, — подчеркнул в своем подкасте вице-чемпион мира Фабиано Каруана. — При этом он чрезвычайно талантлив и очень опасен, действительно очень опасен как соперник. Это не означает, что у него уже есть всё необходимое для победы в таком масштабном турнире. Я бы не отнес его к фаворитам, но он вполне способен показать высокий результат и серьезно повлиять на турнирную борьбу.

На последних двух «Аэрофлот Опен» Есипенко занимал второе и третье места. Почему бы не выиграть в этот раз?

Самый молодой гроссмейстер

Также очень интересно будет последить за Алексеем Гребневым, который вошел в топ-10 стартового листа. На Кубке мира – 2025 в Индии уроженец Тольятти дошел до 1/8 финала, уверенно выбив из борьбы за трофей Давида Навару и Максима Вашье-Лаграва. После этого Алексей дебютировал в топ-100 мирового рейтинга. На московском турнире он может претендовать на место в топ-3. Как и еще ряд молодых талантов — Леон Люк Мендонка, призер шахматной Олимпиады Раунак Садхвани, действующий чемпион России Арсений Нестеров. Другой настрой у соперников теперь будет и на партии с Саввой Ветохиным, Артемом Усковым и Львом Зверевым. Наши титулованные юниоры должны показать класс под давлением.

Добрался до российской столицы и Фаустино Оро. Аргентинский вундеркинд, которому осенью исполнится всего 13 лет, уже побил несколько возрастных рекордов: в частности, стал самым юным шахматистом, пересекшим отметку в 2500 пунктов рейтинга. Теперь на повестке еще более значимое достижение — по итогам московского турнира Фаустино может стать самым молодым гроссмейстером в истории.

На данный момент Оро выполнил две гроссмейстерские нормы из трех необходимых. «Аэрофлот Опен» станет последним шансом для Фаустино побить рекорд Абхиманью Мишру, получившего звание в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней. Если Оро не сможет выполнить норму в Москве, то у него уже не останется времени, чтобы превзойти действующего рекордсмена (необходимо зафиксировать все нормативы до 11 марта).

Кроме того, интересно было бы посмотреть на дуэль аргентинца с нашей звездочкой — 11-летним Романом Шогджиевым, который также сыграет на «Аэрофлот Опен».

— За 20 лет этот турнир стал местом триумфа и стартовой площадкой для многих звезд шахмат, начиная с Магнуса Карлсена, действующего чемпиона мира Гукеша Доммараджу, Александра Грищука, Яна Непомнящего, Рамешбабу Прагнанандхи, а также для юных спортсменов — Артема Ускова, Саввы Ветохина, Романа Шогджиева и других талантливых детей, — отметил в беседе с «Известиями» президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Надеюсь, что и в этом году кто-то сможет приятно удивить шахматное сообщество.

Первенство в Москве имеет один из самых высоких бюджетов среди всех опен-турниров в календаре ФИДЕ.