Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Эксперт дал оценку патентному спору между «Нефтехимсинтезом» и ИНК

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Обстоятельства патентного спора между «Нефтехимсинтезом» и «Иркутской нефтяной компанией» (ИНК) требуют всесторонней проверки и экспертной патентной оценки, заявил партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Сергей Васильев, комментируя публикацию издания «Ведомости».

В 2023 году ИНК получила патент на технологию нефтеочистки, которую, как говорят в «Нефтехимсинтезе», компания фактически скопировала. В 2024 году патент ИНК аннулировали как повторяющий уже существующее решение, но затем выдали новый — с иной формулой. Роспатент и Евразийское патентное ведомство направили обращения в ГУЭБиПК МВД с просьбой провести проверку на предмет возможного нарушения прав российских изобретателей. В «Нефтехимсинтезе» считают, что ИНК незаконно использует их реагент, созданный совместно с химическим факультетом МГУ, для очистки нефти от сероводорода и меркаптанов. В подтверждение этого «Нефтехимсинтез», в частности, приводит данные о закупке ИНК компонентов, идентичных используемым в запатентованной технологии — акрилонитрила и гидроксида калия.

«Наличие у ИНК выданного ей патента не означает, что при очистке нефти она использует именно и только его, не нарушая патенты бенефициаров „Нефтехимсинтеза“. Строго говоря, наличие собственного патента не гарантирует, что вы в своей хозяйственной деятельности не нарушаете чужие патенты», — отметил Васильев.

По его словам, на практике статья 147 УК РФ («Нарушение изобретательских и патентных прав») применяется редко — это связано со спецификой самих дел. «Речь идет о технически сложных вопросах, требующих экспертизы и внимательной правовой оценки. Необходимо установить не только сам факт использования изобретения, но и наличие умысла. Конечно, без привлечения патентных поверенных, экспертов в области техники, к которой относится изобретение, правоохранительным органам сложно установить наличие объективной стороны преступления», — рассказал эксперт.

В то же время нарушения патентных прав в России происходят не редко, но большинство владельцев патентов, как правило, предпочитают обращаться в суд в рамках гражданского судопроизводства. «Это, однако, не означает, что органы МВД не уполномочены осуществлять проверку заявлений о такого рода преступлениях. Напротив, в рамках именно такой проверки могут быть получены важные доказательства, которые практически невозможно получить в гражданском производстве. В рамках уголовного расследования возможны обыски, изъятие документации, допросы сотрудников, назначение экспертиз, оперативно-технические мероприятия, включая снятие информации с технических каналов связи», — пояснил Васильев.

Что касается спора «Нефтехимсинтез» и ИНК, то эксперт подчеркнул, что сама по себе закупка тех же реагентов, которые указаны в патенте, не означает автоматического нарушения. «Однако в совокупности с другими доказательствами это может рассматриваться как признак возможного использования запатентованной технологии. Если же в ходе проверки будет установлено, что при очистке нефти применяются все признаки независимого пункта формулы, то есть совпадает не только состав веществ, но и способ их использования, это может стать основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — подчеркнул юрист.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026