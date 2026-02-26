Эксперт дал оценку патентному спору между «Нефтехимсинтезом» и ИНК

Обстоятельства патентного спора между «Нефтехимсинтезом» и «Иркутской нефтяной компанией» (ИНК) требуют всесторонней проверки и экспертной патентной оценки, заявил партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Сергей Васильев, комментируя публикацию издания «Ведомости».

В 2023 году ИНК получила патент на технологию нефтеочистки, которую, как говорят в «Нефтехимсинтезе», компания фактически скопировала. В 2024 году патент ИНК аннулировали как повторяющий уже существующее решение, но затем выдали новый — с иной формулой. Роспатент и Евразийское патентное ведомство направили обращения в ГУЭБиПК МВД с просьбой провести проверку на предмет возможного нарушения прав российских изобретателей. В «Нефтехимсинтезе» считают, что ИНК незаконно использует их реагент, созданный совместно с химическим факультетом МГУ, для очистки нефти от сероводорода и меркаптанов. В подтверждение этого «Нефтехимсинтез», в частности, приводит данные о закупке ИНК компонентов, идентичных используемым в запатентованной технологии — акрилонитрила и гидроксида калия.

«Наличие у ИНК выданного ей патента не означает, что при очистке нефти она использует именно и только его, не нарушая патенты бенефициаров „Нефтехимсинтеза“. Строго говоря, наличие собственного патента не гарантирует, что вы в своей хозяйственной деятельности не нарушаете чужие патенты», — отметил Васильев.

По его словам, на практике статья 147 УК РФ («Нарушение изобретательских и патентных прав») применяется редко — это связано со спецификой самих дел. «Речь идет о технически сложных вопросах, требующих экспертизы и внимательной правовой оценки. Необходимо установить не только сам факт использования изобретения, но и наличие умысла. Конечно, без привлечения патентных поверенных, экспертов в области техники, к которой относится изобретение, правоохранительным органам сложно установить наличие объективной стороны преступления», — рассказал эксперт.

В то же время нарушения патентных прав в России происходят не редко, но большинство владельцев патентов, как правило, предпочитают обращаться в суд в рамках гражданского судопроизводства. «Это, однако, не означает, что органы МВД не уполномочены осуществлять проверку заявлений о такого рода преступлениях. Напротив, в рамках именно такой проверки могут быть получены важные доказательства, которые практически невозможно получить в гражданском производстве. В рамках уголовного расследования возможны обыски, изъятие документации, допросы сотрудников, назначение экспертиз, оперативно-технические мероприятия, включая снятие информации с технических каналов связи», — пояснил Васильев.

Что касается спора «Нефтехимсинтез» и ИНК, то эксперт подчеркнул, что сама по себе закупка тех же реагентов, которые указаны в патенте, не означает автоматического нарушения. «Однако в совокупности с другими доказательствами это может рассматриваться как признак возможного использования запатентованной технологии. Если же в ходе проверки будет установлено, что при очистке нефти применяются все признаки независимого пункта формулы, то есть совпадает не только состав веществ, но и способ их использования, это может стать основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — подчеркнул юрист.

