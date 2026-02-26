«Неймар узнал, что перехожу в «Зенит», и пожелал удачи»

«Зенит» значительно обновился в зимнюю паузу в РПЛ. Петербургский клуб продал Жерсона в «Крузейро», Маттео Кассьерру — в «Атлетико Минейро», а также обменял Лусиано Гонду на Игоря Дивеева. Самым дорогим приобретением не только для сине-бело-голубых, но и для всей лиги в зимнее трансферное окно стал 23-летний Джон Джон. За полузащитника из «Ред Булл Брагантино», по данным Transfermarkt, выложили €18 млн. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» новичок петербуржцев рассказал об адаптации в новом клубе, детстве в Бразилии и встрече с Неймаром.

«В Бразилии считают «Зенит» сильнейшим клубом России»

— Как прошли твои первые дни в «Зените»?

— Отлично. Меня тепло приняли, помогают во всём. Я счастлив и с нетерпением жду возобновления сезона, чтобы провести официальные матчи. А еще чтобы познакомиться с болельщиками.

— Когда «Зенит» впервые вышел на тебя?

— Я узнал об интересе летом. И был воодушевлен: «Зенит» меня сразу зацепил. В тот момент осознал, что всё делаю правильно, раз моя игра привлекает внимание. Ближе к зиме пришел запрос на трансфер. Согласился быстро — когда зовет сильнейший клуб России, сложно отказать.

— Почему трансфер не состоялся летом?

— Думаю, всё дело в позиции «Брагантино». Была непростая ситуация в чемпионате, и в клубе решили, что мой летний переход усложнит им жизнь, поэтому отказались от продажи, приняли решение дождаться более подходящего момента.

— Перед переходом ты общался с Педро. Что спрашивал?

— Задавал общие вопросы о стране, команде, людях. Мне было интересно, комфортно ли в Санкт-Петербурге, как устроить быт. Педро говорил только хорошее. Единственный нюанс — непривычная погода для бразильцев. Но Педро сказал: «Не сомневайся — приезжай. Помогу тебе во всём».

— Больше ни с кем не разговаривал?

— Звонил Артуру, который играл в «Зените». Он тоже говорил только прекрасные вещи о клубе, удивительном стадионе «Газпром Арена», болельщиках, партнерах по команде и, конечно, сильном чемпионате. Уверял, что я буду счастлив в «Зените» и Петербурге. Конечно, всё это произвело на меня впечатление.

— Что в Бразилии знают о «Зените»?

— Что это сильнейший и самый титулованный клуб России, который умеет находить талантливых игроков. Это как «Фламенго» или «Палмейрас» в Бразилии. Сильнейшие команды! Я-то не из самого большого клуба. Поэтому для меня это важный шаг. Всегда мечтал играть в Европе. И трансфер в Санкт-Петербург, можно сказать, исполнение этой мечты.

— Сложно было решиться на переезд на другой континент, в новую культуру?

— Конечно, сложности есть — язык, привычки. Но, когда исполняется мечта детства о европейском футболе, ты просто не думаешь обо всём остальном. Я чувствую себя хорошо в «Зените». Русский язык для меня совершенно новый, но ничего страшного, привыкну.

— Планируешь выучить русский?

— Да, приложу все усилия! Хотя меня уже предупредили, что язык непростой.

— Ты рассказал про общение с Педро и Артуром, но была еще и встреча с Неймаром...

— О да! Когда сделка была согласована, мы встретились с Неймаром и поужинали. Он уточнил, правда ли, что я перехожу в «Зенит». Пожелал удачи и сказал, что «Зенит» — начало большого пути. Это очень приятно! Всё же Неймар — значительная фигура в истории мирового футбола. Когда он вернулся в чемпионат Бразилии, всё внимание было приковано к нему. Его поддержка очень приятна и ценна.

— Если «Зенит» захочет привезти Неймара, к тебе можно обращаться?

— Ха! Если честно, это очень сложно сделать. Неймар недавно продлил контракт с «Сантосом». Хотя, конечно, было бы здорово, если бы однажды он оказался в России.

«Сказал маме: «Ты можешь больше не работать!»

— Ты из Витории — столицы штата Эспириту-Санта. Расскажи об этом месте.

— Это небольшой город, расположенный на берегу океана. И там просто потрясающие пляжи! Поэтому могу сказать, что мне повезло родиться именно там. Просто обожаю всё, что связано с пляжной и морской культурой. Моя семья и близкие всё еще там живут, им тоже нравится это место.

— В Санкт-Петербурге тоже есть пляжи...

— Это здорово! Но, как понимаю, там достаточно прохладно — совершенно другой климат. Уверен, я полюблю местную культуру и удивительную природу.

— За кого болел в детстве?

— До того, как я стал профессиональным футболистом, поддерживал «Фламенго». В Эспириту-Санту нет больших команд, поэтому мы выбирали из бразильских грандов. Когда попал в «Палмейрас», про симпатии «Фламенго» пришлось забыть — поддерживал своих! Дальше был трансфер в «Брагантино», и мои чувства перенеслись вместе с переходом. Всегда болею за команду, чьи цвета я защищаю.

— А почему выбрал «Фламенго»?

— По телевизору показывали матчи команд из Рио-де-Жанейро. У нас весь город болел за «Фламенго», «Флуминенсе», «Васко де Гама» и «Ботафого». Но мне тогда казалось, что сильнее «Фламенго» не было никого, поэтому стал болельщиком этого клуба.

— Кто был любимым игроком?

— Неймар. Это образец для подражания. Еще на меня сильно повлияла семья. Мой брат — футболист. Папа тоже играл на профессиональном уровне, причем на достаточно высоком. После завершения карьеры он открыл свою школу — там я и начал заниматься. В 12 или 13 лет. Уже после ездил на просмотры в клубы — и получал уйму отказов. Но не сдавался! Продолжал работать — и однажды оказался в «Палмейрасе».

— Обычно родители-тренеры очень строги к своим детям.

— Слышал о таком, знаю, что бывает давление. Но мой случай совершенно другой. Отец следил за моими играми в детстве: если всё получалось — папа всегда отмечал это, хвалил. А когда играл плохо — ничего не говорил. Ни единого слова! Я понимал: если отец молчит — значит сыграл так себе. Сейчас мы с ним часто обсуждаем футбол, но я не чувствую никакого давления с его стороны. Всё очень позитивно.

— Ты вырос в обеспеченной семье?

— Детство было непростым... Мама работала в булочной, после — в кафе и ресторане. Мы не голодали — еды всегда хватало. Но ни о какой роскоши речи не шло — жили очень скромно. Бедно.

Когда у брата стало получаться в футболе, наше финансовое положение сильно улучшилось. Потом и я начал зарабатывать и помогал семье как мог. Помню, как однажды пришел домой и сказал маме: «Ты больше можешь не работать!» В тот момент мои дела только-только пошли в гору.

Мы начинали с самых низов. Но благодаря труду и помощи Господа мы выбрались! Слава богу, всё получилось.

— Вся Бразилия сходит с ума по футболу. Как там вообще пробиться в профессиональный клуб?

— Действительно, миллионы мальчишек по всей стране играют в футбол, и добиться высот невероятно тяжело. Наверное, только 1% попадает в профессиональные команды. Труд, упорство и помощь Бога — вот, пожалуй, все составляющие успеха.