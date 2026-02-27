Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Весной 2026 года россиян ждут заметные изменения в повседневной жизни. С 1 марта вступает в силу ряд новых законов и правил, которые коснутся финансов, услуг и бытовых привычек. Пенсионеры смогут рассчитывать на повышение выплат, а родители — на перерасчет алиментов при назначении пособий. Также новые требования затронут такси, гостиницы, альтернативную табачную продукцию и энергетические напитки. Подробнее о том, как все эти изменения отразятся на жизни граждан, — в материале «Известий».

Повышение страховых пенсий и надбавки с 1 марта 2026 года

Традиционная бессрочная надбавка будет назначена всем пенсионерам, которым в феврале 2026 года исполнилось 80 лет. Начиная с марта они будут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. С учетом январской индексации на 7,6% сумма составит 19 168,38 рубля в месяц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, перерасчет фиксированной выплаты предусмотрен для пенсионеров, которым в феврале 2026 года была установлена I группа инвалидности. Повышение производится со дня установления инвалидности. Размер фиксированной выплаты также увеличивается вдвое. Прибавка составит 9584,69 рубля, а общая сумма выплаты достигнет 19 169,38 рубля в месяц.

Запрет на списание средств за онлайн-подписки без согласия пользователя

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, направленные на защиту прав потребителей цифровых услуг. Теперь онлайн-сервисы не вправе списывать денежные средства с банковских карт без явного согласия клиента. Это предусмотрено ФЗ №376 от 15.10.2025.

Изменения распространяются на все интернет-платформы, предлагающие платные цифровые подписки: стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры, облачные хранилища данных, игровые платформы, образовательные курсы, мобильные приложения и другие сервисы с регулярной оплатой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

С указанной даты автоматические списания признаются незаконными в следующих случаях:

Карта или иное средство оплаты удалены пользователем. Если клиент отвязал банковскую карту либо отказался от использования электронного средства платежа, сервис не имеет права использовать ранее сохраненные реквизиты без повторного подтверждения.

Если клиент отвязал банковскую карту либо отказался от использования электронного средства платежа, сервис не имеет права использовать ранее сохраненные реквизиты без повторного подтверждения. Подписка отменена. После отказа от услуги списание средств без нового согласия пользователя будет считаться нарушением.

После отказа от услуги списание средств без нового согласия пользователя будет считаться нарушением. Карта стала недействительной или была заменена. При отсутствии подтверждения новых реквизитов автоматическое списание запрещено.

При отсутствии подтверждения новых реквизитов автоматическое списание запрещено. Отсутствует надлежащее информирование о продлении подписки. Хотя закон не устанавливает конкретную форму уведомления, сервисы обязаны действовать прозрачно и заранее уведомлять клиентов о предстоящих платежах.

Новые правила для получения микрозайма

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые требования к выдаче микрозаймов в онлайн-формате. Изменения направлены на повышение безопасности заемщиков и борьбу с мошенничеством.

Теперь микрофинансовые компании (МФК), предоставляющие займы дистанционно, обязаны проводить идентификацию клиентов с использованием биометрических данных. При отсутствии необходимой биометрии на момент подачи заявки компания не сможет выдать заемные средства. При этом при очном оформлении микрозайма сдача биометрии не требуется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Для микрокредитных компаний (МКК) аналогичное требование начнет действовать позднее — с весны 2027 года. Основная цель нововведения — предотвратить случаи оформления микрокредитов без ведома граждан и снизить количество мошеннических операций в сфере онлайн-займов.

Идентификация будет осуществляться через Единую биометрическую систему (ЕБС) — государственную цифровую платформу, на которой хранятся биометрические данные граждан . Система использует два вида параметров: изображение лица и голос. ЕБС была создана в 2018 году, а в 2021 году получила статус государственной информационной системы. Помимо подтверждения личности при финансовых операциях платформа применяется для бесконтактной оплаты покупок, проезда в транспорте, получения услуг в МФЦ и других сервисов.

Изменения правил авиаперевозок и бронирования средств размещения

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, регулирующие сферу авиаперевозок и гостиничных услуг. Поправки направлены на повышение прозрачности и защиту прав пассажиров и туристов.

Изменения в правилах авиаперевозок

С указанной даты электронный посадочный талон официально приравнивается к бумажному. Если ранее его использование зависело от технических возможностей аэропорта или перевозчика, то теперь пассажиру гарантировано право прохода по электронной версии. Ответственность за обеспечение такой возможности возлагается на авиакомпанию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также установлен четкий порядок действий в случае, если номер выхода на посадку не определен заранее. Перевозчик обязан своевременно информировать пассажиров о любых изменениях.

Дополнительно конкретизированы обязанности авиакомпаний при задержке рейсов. В частности:

питьевая вода должна быть предложена пассажирам спустя час после наступления двухчасовой задержки;

размещение в гостинице предоставляется через два часа после восьмичасовой задержки в дневное время либо после шестичасовой задержки ночью;

талоны на питание пассажиры могут получить в кафе аэропорта.

Законом также закреплены четкие основания для вынужденного возврата билета с полным возмещением стоимости. К таким случаям относятся:

задержка рейса более чем на 30 минут;

вылет раньше времени, указанного в билете;

болезнь близкого родственника (не только члена семьи);

ошибки авиакомпании при оформлении билета.

Новые правила бронирования и проживания в гостиницах

С 1 марта 2026 года начинают действовать и обновленные правила бронирования гостиниц, хостелов, кемпингов и баз отдыха.

Ключевое нововведение — право туриста на возврат полной суммы предоплаты при отмене бронирования до дня заезда. Кроме того, договор оказания гостиничных услуг теперь обязательно должен содержать информацию об условиях бронирования, сроках его отмены и порядке возврата денежных средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Расширен перечень документов для заселения. Помимо паспорта, гости смогут использовать водительское удостоверение, а также проходить идентификацию через мессенджер Max и портал «Госуслуги». Бронирование через онлайн-агрегаторы будет допустимо только для объектов размещения, включенных в единый государственный реестр.

При этом гостиница вправе отказаться от предоставления номера в одностороннем порядке, но исключительно при условии полного возмещения убытков туристу. Данные положения не распространяются на гостевые дома.

Новые правила обучения водителей

С 1 марта 2026 года вступают в силу обновленные правила подготовки водителей, которые будут действовать до 2032 года. Изменения касаются как граждан, впервые получающих водительское удостоверение, так и тех, кто планирует работать в сфере профессиональных перевозок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одним из ключевых нововведений стало увеличение обязательного объема практической подготовки для категории B. Количество учебных часов по вождению возрастет с 38 до 42. Это позволит сделать программу обучения более насыщенной и повысить уровень практических навыков будущих автомобилистов.

Кроме того, расширяются возможности для подготовки водителей категорий C и D, а также водителей такси (категория B). Теперь обучение может осуществляться не только в традиционных автошколах, но и в организациях, реализующих образовательные программы по соответствующему профилю. Речь идет, в частности, о таксопарках и специализированных транспортных предприятиях, которые получат право самостоятельно организовывать подготовку кадров.

Единый срок оплаты жилищно-коммунальных услуг

С 1 марта 2026 года устанавливается единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Теперь оплачивать ЖКУ необходимо ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом . Ранее крайний срок мог различаться в зависимости от региона или условий управляющей компании.

Изменяется и порядок направления платежных документов. Квитанции (как в бумажном, так и в электронном виде) будут направляться гражданам не первого, а пятого числа каждого месяца . Это позволит организациям, предоставляющим коммунальные ресурсы и услуги управления многоквартирными домами, корректнее производить расчеты и снизить вероятность ошибок в начислениях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению представителей профильного комитета Государственной думы, перенос срока оплаты особенно важен для граждан, получающих заработную плату в середине месяца. Новый порядок позволит вносить платежи после поступления дохода и тем самым сократить число просрочек.

При этом установленные даты становятся обязательными для всех участников рынка. Управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не вправе самостоятельно изменять сроки выставления квитанций или приема оплаты. В случае несвоевременного внесения средств после 15-го числа будут начисляться пени в установленном законом порядке.

Обязательные русскоязычные вывески

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон, направленный на защиту и приоритетное использование русского языка в публичном пространстве. Документ устанавливает обязательные требования к размещению вывесок, указателей и иных информационных надписей, предназначенных для открытого ознакомления граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

С указанной даты вся общедоступная информация — включая вывески организаций, навигационные указатели, информационные таблички и рекламные надписи — должна быть выполнена на русском языке.

Использование иностранных слов и выражений допускается только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. При этом обязательным условием является наличие равнозначного дублирования на русском языке. Принятые нормы направлены на обеспечение единообразия языковой среды и повышение доступности информации для граждан.

Обязанности собственников по борьбе с борщевиком и инвазивными растениями

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон, устанавливающий новые обязанности для владельцев земельных участков на территории Российской Федерации. Документ направлен на борьбу с распространением борщевика и других опасных инвазивных (чужеродных) растений.

С указанной даты собственники земельных участков обязаны самостоятельно принимать меры по выявлению и уничтожению таких растений на принадлежащей им территории. Речь идет о видах, которые способны быстро распространяться, вытеснять местную флору и представлять угрозу для здоровья человека и состояния экосистем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Основная цель нововведения — усилить контроль за распространением опасных сорняков и снизить негативные последствия для окружающей среды и населения. За невыполнение установленных требований предусмотрена административная ответственность.

Новые ограничения для иностранных автомобилей в такси

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, ограничивающие использование иностранных автомобилей в службах такси на территории России. Изменения направлены на поддержку отечественного автопрома и повышение локализации парка таксомоторных средств.

Теперь в государственный реестр такси допускаются только те автомобили, которые включены в специальный перечень «локализованных». Под этим термином понимаются транспортные средства с достаточной долей российского производства или сборки. Список таких машин будет опубликован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом автомобили, уже работающие в такси и внесенные в реестр до 1 марта 2026 года, смогут продолжать эксплуатацию по действовавшим ранее правилам.

Изменения в правилах учета алиментов при назначении единого пособия на детей

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся расчета алиментов при определении права на единую выплату на детей. Изменения закреплены в постановлении правительства РФ от 28.11.2025 № 1928.

Ранее, если алименты не были оформлены официально через суд или нотариуса, при расчете нуждаемости семьи их размер условно «дорисовывали» к доходу, исходя из федерального МРОТ. С 1 марта 2026 года при отсутствии официального документа об алиментах их сумма будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Нововведения коснутся семей, где родители находятся в разводе, а алименты платятся только по устной договоренности. В таких случаях Социальный фонд автоматически рассчитает алименты по формуле:

25% от средней зарплаты по региону на одного ребенка,

33% — на двоих детей,

50% — на троих и более .

При этом используются официальные данные Росстата за предыдущий год. Для многих семей это приведет к увеличению суммы «учтенных» алиментов, что может повлиять на размер единого пособия.

Если алименты уже оформлены официально через суд или нотариуса, в доход семьи будет учитываться фактически получаемая сумма, даже если она небольшая. Эксперты рекомендуют легализовать алиментные обязательства, чтобы при оценке нуждаемости учитывались реальные выплаты, а не «виртуальные» суммы, рассчитанные по среднерегиональной зарплате.

Новые правила заключения договоров и обслуживания газового оборудования

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, регулирующие заключение договоров на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования, а также порядок проведения ТО и ремонта.

Теперь все газоснабжающие организации обязаны предоставлять возможность заключения договоров в электронной форме. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или официальный сайт газоснабжающей компании. Ранее электронные договоры были доступны лишь у части поставщиков. Наряду с электронной формой сохраняется возможность традиционного заключения договора в офисе организации для тех, кто предпочитает лично подписывать документы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, с марта 2026 года государство начинает регулировать стоимость технического обслуживания газового оборудования. Цены будут определяться по методикам ФАС и утверждаться региональными службами на каждый год, вместо того чтобы устанавливать их самостоятельно обслуживающие организации, как это происходило ранее.

Система проведения ТО и ремонта также претерпевает изменения. Проводить обслуживание смогут не только газораспределительные организации, отвечающие за конкретные газовые сети, но и компании, поставляющие газ.

Появляются новые основания для отключения газа в домах и квартирах:

при неисполнении предписаний по устранению нарушений в пользовании газовым оборудованием;

если газовики признают дальнейшую эксплуатацию оборудования невозможной;

когда срок эксплуатации гибкой газовой подводки истек. Проверка на прочность: почему тарифы на тепло догоняют реальность Износ систем и инфраструктурные изменения требуют вложений

Минимальные цены и маркировка альтернативной табачной продукции

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, касающиеся минимальных цен и маркировки альтернативной табачной продукции (АТП). Согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2025 № 2192, продавать такую продукцию по цене ниже установленной минимальной запрещается. Исключения составляют сделки в сфере внешней торговли и реализация через магазины дьюти‑фри.

Одновременно изменяется порядок работы системы «Честный знак». С 1 марта 2026 года она будет отказывать в приеме универсальных передаточных документов (УПД) на альтернативные табачные изделия, если в них указана цена ниже минимальной или отсутствуют сведения, необходимые для определения минимальной цены. Такие документы будут обработаны с ошибкой, и коды маркировки не перейдут на баланс организации‑покупателя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Напомним, что с 1 сентября 2025 года аналогичные правила действуют для никотинсодержащей продукции (НСП). Продавцы АТП и НСП уже обязаны проводить проверки кодов маркировки как в онлайн‑, так и в офлайн‑режиме. С 1 марта 2026 года к ранее действовавшим шести критериям проверки добавится новый — запрет на продажу продукции по цене ниже минимальной.

В соответствии с тем же постановлением № 2192 розничные магазины табака и НСП должны предоставить в систему «Честный знак» сведения о КПП (не касается индивидуальных предпринимателей) и идентификатор места осуществления деятельности (МОД) в ФИАС. Продавцы, зарегистрированные в «Честном знаке» до 1 марта 2026 года и ранее не подавшие эти данные, обязаны внести их до 1 апреля 2026 года. Подробная инструкция размещена на официальном сайте системы «Честный знак».

Новые правила рекламы безалкогольных тонизирующих напитков

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые ограничения на рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические напитки, закрепленные Федеральным законом от 27.10.2025 № 393‑ФЗ. Теперь такая реклама не может быть адресована детям и запрещается сообщать о содержании в напитках БАДов или витаминов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, вводится обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления этих напитков. Для различных каналов распространения установлены минимальные требования к формату такого сообщения: в радиопрограммах предупреждение должно звучать не менее 3 секунд, в телепрограммах, а также при кино- и видеообслуживании — не менее 5 секунд и занимать как минимум 7% площади кадра, в других способах распространения — не менее 7% рекламного пространства.

Ответственность за соблюдение всех правил несут рекламодатели, тогда как рекламораспространители отвечают только за соблюдение требований к предупреждению о вреде чрезмерного потребления. На данный момент в КоАП РФ нет специальных норм, регулирующих такие нарушения, поэтому предполагается применение общих положений. В случае несоблюдения штрафы составляют: для должностных лиц — от 4000 до 20 000 рублей, для компаний — от 100 000 до 500 000 рублей.