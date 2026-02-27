 
Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Единый срок оплаты ЖКХ, локализация такси, штрафы за борщевик и другие новшества
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Весной 2026 года россиян ждут заметные изменения в повседневной жизни. С 1 марта вступает в силу ряд новых законов и правил, которые коснутся финансов, услуг и бытовых привычек. Пенсионеры смогут рассчитывать на повышение выплат, а родители — на перерасчет алиментов при назначении пособий. Также новые требования затронут такси, гостиницы, альтернативную табачную продукцию и энергетические напитки. Подробнее о том, как все эти изменения отразятся на жизни граждан, — в материале «Известий».

Повышение страховых пенсий и надбавки с 1 марта 2026 года

Традиционная бессрочная надбавка будет назначена всем пенсионерам, которым в феврале 2026 года исполнилось 80 лет. Начиная с марта они будут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. С учетом январской индексации на 7,6% сумма составит 19 168,38 рубля в месяц.

пенсия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, перерасчет фиксированной выплаты предусмотрен для пенсионеров, которым в феврале 2026 года была установлена I группа инвалидности. Повышение производится со дня установления инвалидности. Размер фиксированной выплаты также увеличивается вдвое. Прибавка составит 9584,69 рубля, а общая сумма выплаты достигнет 19 169,38 рубля в месяц.

В преклонном положении: разница пенсий в регионах достигла рекордных 24,5 тыс.
Почему этот разрыв растет и как сгладить неравенство

Запрет на списание средств за онлайн-подписки без согласия пользователя

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, направленные на защиту прав потребителей цифровых услуг. Теперь онлайн-сервисы не вправе списывать денежные средства с банковских карт без явного согласия клиента. Это предусмотрено ФЗ №376 от 15.10.2025.

Изменения распространяются на все интернет-платформы, предлагающие платные цифровые подписки: стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры, облачные хранилища данных, игровые платформы, образовательные курсы, мобильные приложения и другие сервисы с регулярной оплатой.

подписка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

С указанной даты автоматические списания признаются незаконными в следующих случаях:

  • Карта или иное средство оплаты удалены пользователем. Если клиент отвязал банковскую карту либо отказался от использования электронного средства платежа, сервис не имеет права использовать ранее сохраненные реквизиты без повторного подтверждения.
  • Подписка отменена. После отказа от услуги списание средств без нового согласия пользователя будет считаться нарушением.
  • Карта стала недействительной или была заменена. При отсутствии подтверждения новых реквизитов автоматическое списание запрещено.
  • Отсутствует надлежащее информирование о продлении подписки. Хотя закон не устанавливает конкретную форму уведомления, сервисы обязаны действовать прозрачно и заранее уведомлять клиентов о предстоящих платежах.

Новые правила для получения микрозайма

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые требования к выдаче микрозаймов в онлайн-формате. Изменения направлены на повышение безопасности заемщиков и борьбу с мошенничеством.

Теперь микрофинансовые компании (МФК), предоставляющие займы дистанционно, обязаны проводить идентификацию клиентов с использованием биометрических данных. При отсутствии необходимой биометрии на момент подачи заявки компания не сможет выдать заемные средства. При этом при очном оформлении микрозайма сдача биометрии не требуется.

займ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Для микрокредитных компаний (МКК) аналогичное требование начнет действовать позднее — с весны 2027 года. Основная цель нововведения — предотвратить случаи оформления микрокредитов без ведома граждан и снизить количество мошеннических операций в сфере онлайн-займов.

Идентификация будет осуществляться через Единую биометрическую систему (ЕБС) — государственную цифровую платформу, на которой хранятся биометрические данные граждан. Система использует два вида параметров: изображение лица и голос. ЕБС была создана в 2018 году, а в 2021 году получила статус государственной информационной системы. Помимо подтверждения личности при финансовых операциях платформа применяется для бесконтактной оплаты покупок, проезда в транспорте, получения услуг в МФЦ и других сервисов.

Проценты под давлением: рынок микрозаймов ждут жесткие перемены
Парламент рассмотрит один из самых резонансных законопроектов в сфере потребительского кредитования последних лет

Изменения правил авиаперевозок и бронирования средств размещения

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, регулирующие сферу авиаперевозок и гостиничных услуг. Поправки направлены на повышение прозрачности и защиту прав пассажиров и туристов.

Изменения в правилах авиаперевозок

С указанной даты электронный посадочный талон официально приравнивается к бумажному. Если ранее его использование зависело от технических возможностей аэропорта или перевозчика, то теперь пассажиру гарантировано право прохода по электронной версии. Ответственность за обеспечение такой возможности возлагается на авиакомпанию.

самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также установлен четкий порядок действий в случае, если номер выхода на посадку не определен заранее. Перевозчик обязан своевременно информировать пассажиров о любых изменениях.

Дополнительно конкретизированы обязанности авиакомпаний при задержке рейсов. В частности:

  • питьевая вода должна быть предложена пассажирам спустя час после наступления двухчасовой задержки;
  • размещение в гостинице предоставляется через два часа после восьмичасовой задержки в дневное время либо после шестичасовой задержки ночью;
  • талоны на питание пассажиры могут получить в кафе аэропорта.

Законом также закреплены четкие основания для вынужденного возврата билета с полным возмещением стоимости. К таким случаям относятся:

  • задержка рейса более чем на 30 минут;
  • вылет раньше времени, указанного в билете;
  • болезнь близкого родственника (не только члена семьи);
  • ошибки авиакомпании при оформлении билета.

Новые правила бронирования и проживания в гостиницах

С 1 марта 2026 года начинают действовать и обновленные правила бронирования гостиниц, хостелов, кемпингов и баз отдыха.

Ключевое нововведение — право туриста на возврат полной суммы предоплаты при отмене бронирования до дня заезда. Кроме того, договор оказания гостиничных услуг теперь обязательно должен содержать информацию об условиях бронирования, сроках его отмены и порядке возврата денежных средств.

гостиница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Расширен перечень документов для заселения. Помимо паспорта, гости смогут использовать водительское удостоверение, а также проходить идентификацию через мессенджер Max и портал «Госуслуги». Бронирование через онлайн-агрегаторы будет допустимо только для объектов размещения, включенных в единый государственный реестр.

Оперативная находка: россияне начали бронировать туры прямо перед поездками
Чаще всего так путешествуют в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург

При этом гостиница вправе отказаться от предоставления номера в одностороннем порядке, но исключительно при условии полного возмещения убытков туристу. Данные положения не распространяются на гостевые дома.

Новые правила обучения водителей

С 1 марта 2026 года вступают в силу обновленные правила подготовки водителей, которые будут действовать до 2032 года. Изменения касаются как граждан, впервые получающих водительское удостоверение, так и тех, кто планирует работать в сфере профессиональных перевозок.

пдд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одним из ключевых нововведений стало увеличение обязательного объема практической подготовки для категории B. Количество учебных часов по вождению возрастет с 38 до 42. Это позволит сделать программу обучения более насыщенной и повысить уровень практических навыков будущих автомобилистов.

Кроме того, расширяются возможности для подготовки водителей категорий C и D, а также водителей такси (категория B). Теперь обучение может осуществляться не только в традиционных автошколах, но и в организациях, реализующих образовательные программы по соответствующему профилю. Речь идет, в частности, о таксопарках и специализированных транспортных предприятиях, которые получат право самостоятельно организовывать подготовку кадров.

Единый срок оплаты жилищно-коммунальных услуг

С 1 марта 2026 года устанавливается единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Теперь оплачивать ЖКУ необходимо ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом. Ранее крайний срок мог различаться в зависимости от региона или условий управляющей компании.

Изменяется и порядок направления платежных документов. Квитанции (как в бумажном, так и в электронном виде) будут направляться гражданам не первого, а пятого числа каждого месяца. Это позволит организациям, предоставляющим коммунальные ресурсы и услуги управления многоквартирными домами, корректнее производить расчеты и снизить вероятность ошибок в начислениях.

платежка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению представителей профильного комитета Государственной думы, перенос срока оплаты особенно важен для граждан, получающих заработную плату в середине месяца. Новый порядок позволит вносить платежи после поступления дохода и тем самым сократить число просрочек.

При этом установленные даты становятся обязательными для всех участников рынка. Управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не вправе самостоятельно изменять сроки выставления квитанций или приема оплаты. В случае несвоевременного внесения средств после 15-го числа будут начисляться пени в установленном законом порядке.

В трубном положении: износ теплосетей в ряде городов России достиг 70%
Какие риски это несет и можно ли изменить ситуацию с аварийностью

Обязательные русскоязычные вывески

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон, направленный на защиту и приоритетное использование русского языка в публичном пространстве. Документ устанавливает обязательные требования к размещению вывесок, указателей и иных информационных надписей, предназначенных для открытого ознакомления граждан.

словарь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

С указанной даты вся общедоступная информация — включая вывески организаций, навигационные указатели, информационные таблички и рекламные надписи — должна быть выполнена на русском языке.

Использование иностранных слов и выражений допускается только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. При этом обязательным условием является наличие равнозначного дублирования на русском языке. Принятые нормы направлены на обеспечение единообразия языковой среды и повышение доступности информации для граждан.

Обязанности собственников по борьбе с борщевиком и инвазивными растениями

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон, устанавливающий новые обязанности для владельцев земельных участков на территории Российской Федерации. Документ направлен на борьбу с распространением борщевика и других опасных инвазивных (чужеродных) растений.

С указанной даты собственники земельных участков обязаны самостоятельно принимать меры по выявлению и уничтожению таких растений на принадлежащей им территории. Речь идет о видах, которые способны быстро распространяться, вытеснять местную флору и представлять угрозу для здоровья человека и состояния экосистем.

борщевик
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Основная цель нововведения — усилить контроль за распространением опасных сорняков и снизить негативные последствия для окружающей среды и населения. За невыполнение установленных требований предусмотрена административная ответственность.

Новые ограничения для иностранных автомобилей в такси

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, ограничивающие использование иностранных автомобилей в службах такси на территории России. Изменения направлены на поддержку отечественного автопрома и повышение локализации парка таксомоторных средств.

Теперь в государственный реестр такси допускаются только те автомобили, которые включены в специальный перечень «локализованных». Под этим термином понимаются транспортные средства с достаточной долей российского производства или сборки. Список таких машин будет опубликован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг).

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом автомобили, уже работающие в такси и внесенные в реестр до 1 марта 2026 года, смогут продолжать эксплуатацию по действовавшим ранее правилам.

Изменения в правилах учета алиментов при назначении единого пособия на детей

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся расчета алиментов при определении права на единую выплату на детей. Изменения закреплены в постановлении правительства РФ от 28.11.2025 № 1928.

Ранее, если алименты не были оформлены официально через суд или нотариуса, при расчете нуждаемости семьи их размер условно «дорисовывали» к доходу, исходя из федерального МРОТ. С 1 марта 2026 года при отсутствии официального документа об алиментах их сумма будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону.

дети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Нововведения коснутся семей, где родители находятся в разводе, а алименты платятся только по устной договоренности. В таких случаях Социальный фонд автоматически рассчитает алименты по формуле:

  • 25% от средней зарплаты по региону на одного ребенка,
  • 33% — на двоих детей,
  • 50% — на троих и более.

При этом используются официальные данные Росстата за предыдущий год. Для многих семей это приведет к увеличению суммы «учтенных» алиментов, что может повлиять на размер единого пособия.

Если алименты уже оформлены официально через суд или нотариуса, в доход семьи будет учитываться фактически получаемая сумма, даже если она небольшая. Эксперты рекомендуют легализовать алиментные обязательства, чтобы при оценке нуждаемости учитывались реальные выплаты, а не «виртуальные» суммы, рассчитанные по среднерегиональной зарплате.

Новые правила заключения договоров и обслуживания газового оборудования

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, регулирующие заключение договоров на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования, а также порядок проведения ТО и ремонта.

Теперь все газоснабжающие организации обязаны предоставлять возможность заключения договоров в электронной форме. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или официальный сайт газоснабжающей компании. Ранее электронные договоры были доступны лишь у части поставщиков. Наряду с электронной формой сохраняется возможность традиционного заключения договора в офисе организации для тех, кто предпочитает лично подписывать документы.

газ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, с марта 2026 года государство начинает регулировать стоимость технического обслуживания газового оборудования. Цены будут определяться по методикам ФАС и утверждаться региональными службами на каждый год, вместо того чтобы устанавливать их самостоятельно обслуживающие организации, как это происходило ранее.

Система проведения ТО и ремонта также претерпевает изменения. Проводить обслуживание смогут не только газораспределительные организации, отвечающие за конкретные газовые сети, но и компании, поставляющие газ.

Появляются новые основания для отключения газа в домах и квартирах:

Минимальные цены и маркировка альтернативной табачной продукции

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, касающиеся минимальных цен и маркировки альтернативной табачной продукции (АТП). Согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2025 № 2192, продавать такую продукцию по цене ниже установленной минимальной запрещается. Исключения составляют сделки в сфере внешней торговли и реализация через магазины дьюти‑фри.

Одновременно изменяется порядок работы системы «Честный знак». С 1 марта 2026 года она будет отказывать в приеме универсальных передаточных документов (УПД) на альтернативные табачные изделия, если в них указана цена ниже минимальной или отсутствуют сведения, необходимые для определения минимальной цены. Такие документы будут обработаны с ошибкой, и коды маркировки не перейдут на баланс организации‑покупателя.

вейп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Напомним, что с 1 сентября 2025 года аналогичные правила действуют для никотинсодержащей продукции (НСП). Продавцы АТП и НСП уже обязаны проводить проверки кодов маркировки как в онлайн‑, так и в офлайн‑режиме. С 1 марта 2026 года к ранее действовавшим шести критериям проверки добавится новый — запрет на продажу продукции по цене ниже минимальной.

В соответствии с тем же постановлением № 2192 розничные магазины табака и НСП должны предоставить в систему «Честный знак» сведения о КПП (не касается индивидуальных предпринимателей) и идентификатор места осуществления деятельности (МОД) в ФИАС. Продавцы, зарегистрированные в «Честном знаке» до 1 марта 2026 года и ранее не подавшие эти данные, обязаны внести их до 1 апреля 2026 года. Подробная инструкция размещена на официальном сайте системы «Честный знак».

Новые правила рекламы безалкогольных тонизирующих напитков

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые ограничения на рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические напитки, закрепленные Федеральным законом от 27.10.2025 № 393‑ФЗ. Теперь такая реклама не может быть адресована детям и запрещается сообщать о содержании в напитках БАДов или витаминов.

энергетик
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, вводится обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления этих напитков. Для различных каналов распространения установлены минимальные требования к формату такого сообщения: в радиопрограммах предупреждение должно звучать не менее 3 секунд, в телепрограммах, а также при кино- и видеообслуживании — не менее 5 секунд и занимать как минимум 7% площади кадра, в других способах распространения — не менее 7% рекламного пространства.

Ответственность за соблюдение всех правил несут рекламодатели, тогда как рекламораспространители отвечают только за соблюдение требований к предупреждению о вреде чрезмерного потребления. На данный момент в КоАП РФ нет специальных норм, регулирующих такие нарушения, поэтому предполагается применение общих положений. В случае несоблюдения штрафы составляют: для должностных лиц — от 4000 до 20 000 рублей, для компаний — от 100 000 до 500 000 рублей.

Прямой эфир