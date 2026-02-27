Реклама
Общество
Путин поручил предусмотреть возможность продажи лекарств через «Почту России»
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при небольшом превышении дохода
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Ученые сообщили о связи кровоснабжения мозга с памятью

Science Daily: снижение мозгового кровоснабжения может привести к деменции
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Незаметные изменения кровотока и снабжения мозга кислородом могут быть одним из самых ранних признаков болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи медицинской школы Keck School of Medicine of USC, изучившие связь сосудистого здоровья мозга с ключевыми маркерами нейродегенеративного заболевания. Об этом 24 февраля сообщили в журнале Science Daily.

Ученые обследовали пожилых людей как с когнитивными нарушениями, так и без них, и обнаружили, что показатели мозгового кровообращения напрямую связаны с накоплением амилоидных бляшек и уменьшением гиппокампа — области мозга, отвечающей за память.

По словам ведущего автора исследования Амариллис Цикнии, традиционно основное внимание уделялось белкам амилоиду и тау, однако сосудистые процессы также играют критически важную роль. Когда система кровоснабжения мозга функционировала ближе к показателям здорового старения, у участников наблюдались признаки более благополучного когнитивного состояния.

Для анализа ученые использовали неинвазивные методы диагностики. Транскраниальная допплерография позволяла отслеживать скорость кровотока в крупных артериях мозга, а спектроскопия ближнего инфракрасного диапазона — оценивать эффективность доставки кислорода к тканям. Полученные данные объединялись с помощью математического моделирования, что позволило оценить способность сосудистой системы адаптироваться к изменениям давления и уровня углекислого газа.

«Новые лекарства от болезни Альцгеймера устраняют причину патологии»
Ученый-психиатр Ольга Карпенко — о лечении деменции и влиянии современных технологий на психологию человека

Исследование показало, что участники с более здоровыми сосудистыми показателями имели меньшую нагрузку амилоидом и больший объем гиппокампа. Старший автор работы Мередит Браски отметила, что сосудистые параметры хорошо согласуются с результатами МРТ и ПЭТ-сканирования, которые традиционно применяются для оценки риска болезни Альцгеймера.

Кроме того, у людей с легкими когнитивными нарушениями и деменцией фиксировались более слабые показатели сосудистой функции, что подтверждает гипотезу о важной роли кровеносной системы в развитии заболевания.

При этом ученые подчеркивают, что работа отражает лишь моментальное наблюдение и не доказывает причинно-следственную связь. Сейчас продолжаются долгосрочные исследования, которые должны показать, способны ли изменения сосудистых показателей прогнозировать когнитивное снижение и эффективность терапии.

Журнал Science Daily 26 января сообщил о влиянии ожирения и гипертонии на риск развития деменции. Согласно публикации, высокий индекс массы тела и высокое кровяное давление — прямые причины заболевания. По словам специалистов, открытие предполагает, что предотвращение или лечение ожирения и гипертонии может снизить риск деменции в будущем.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Подпишитесь и получайте новости первыми
