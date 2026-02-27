Ученые сообщили о связи кровоснабжения мозга с памятью

Незаметные изменения кровотока и снабжения мозга кислородом могут быть одним из самых ранних признаков болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи медицинской школы Keck School of Medicine of USC, изучившие связь сосудистого здоровья мозга с ключевыми маркерами нейродегенеративного заболевания. Об этом 24 февраля сообщили в журнале Science Daily.

Ученые обследовали пожилых людей как с когнитивными нарушениями, так и без них, и обнаружили, что показатели мозгового кровообращения напрямую связаны с накоплением амилоидных бляшек и уменьшением гиппокампа — области мозга, отвечающей за память.

По словам ведущего автора исследования Амариллис Цикнии, традиционно основное внимание уделялось белкам амилоиду и тау, однако сосудистые процессы также играют критически важную роль. Когда система кровоснабжения мозга функционировала ближе к показателям здорового старения, у участников наблюдались признаки более благополучного когнитивного состояния.

Для анализа ученые использовали неинвазивные методы диагностики. Транскраниальная допплерография позволяла отслеживать скорость кровотока в крупных артериях мозга, а спектроскопия ближнего инфракрасного диапазона — оценивать эффективность доставки кислорода к тканям. Полученные данные объединялись с помощью математического моделирования, что позволило оценить способность сосудистой системы адаптироваться к изменениям давления и уровня углекислого газа.

Исследование показало, что участники с более здоровыми сосудистыми показателями имели меньшую нагрузку амилоидом и больший объем гиппокампа. Старший автор работы Мередит Браски отметила, что сосудистые параметры хорошо согласуются с результатами МРТ и ПЭТ-сканирования, которые традиционно применяются для оценки риска болезни Альцгеймера.

Кроме того, у людей с легкими когнитивными нарушениями и деменцией фиксировались более слабые показатели сосудистой функции, что подтверждает гипотезу о важной роли кровеносной системы в развитии заболевания.

При этом ученые подчеркивают, что работа отражает лишь моментальное наблюдение и не доказывает причинно-следственную связь. Сейчас продолжаются долгосрочные исследования, которые должны показать, способны ли изменения сосудистых показателей прогнозировать когнитивное снижение и эффективность терапии.

Журнал Science Daily 26 января сообщил о влиянии ожирения и гипертонии на риск развития деменции. Согласно публикации, высокий индекс массы тела и высокое кровяное давление — прямые причины заболевания. По словам специалистов, открытие предполагает, что предотвращение или лечение ожирения и гипертонии может снизить риск деменции в будущем.

