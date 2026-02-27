Эксперты назвали направления для весенних путешествий

Реклама
Эксперты OneTwoTrip: Дубай и Каппадокия вошли в список направлений для поездок
Минеральные Воды, Дубай, Нижний Новгород, Каппадокия, Калининград и Будва вошли в список лучших и комфортных направлений для весенних поездок. Об этом рассказали «Известиям» 27 февраля эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В начале весны эксперты советуют обратить внимание на Кавказские Минеральные Воды: температура держится выше нуля и может достигать +10 градусов. Туристам предлагают прогулки по терренкурам, посещение Лермонтовских мест и подъем на Машук, а в прохладные дни — отдых в санаториях и спа-отелях. Перелет из Москвы и обратно обойдется от 10,5 тыс. рублей, проживание — от 3 тыс. рублей в сутки.

Для зарубежной поездки в марте специалисты рекомендуют Дубай. Погода подходит для прогулок и экскурсий: воздух прогревается до +28 градусов, вода — до +22 градусов. Уточняется, что россиянам виза не требуется, штамп ставится по прибытии на срок до 90 дней. Билеты из Москвы стоят от 27 тыс. рублей, номер в трехзвездочном отеле — около 10 тыс. рублей за ночь.

В середине весны комфортной температурой может встретить и Нижний Новгород. Гостям советуют прогулки по Чкаловской лестнице, посещение Кремля и набережной Федоровского. Билет на поезд «Ласточка» стоит от 1,6 тыс. рублей, перелет — от 8,2 тыс. рублей. Проживание — от 4 тыс. рублей в сутки.

Бронь некрепка: тревел-сервисы запустили программу поддержки российских отелей
Началась ли трансформация рынка платформ для бронирования путешествий и насколько он конкурентен

Также в апреле эксперты выделяют Каппадокию: температура здесь держится на уровне от +15 до +20 градусов, что подходит для полетов на воздушных шарах и экскурсий по подземным городам. Россиянам виза не требуется, разрешено пребывание до 60 дней подряд. Авиаперелет с пересадкой обойдется от 33 тыс. рублей, размещение — от 6 тыс. рублей в сутки.

В мае туристам рекомендуют Калининград. Днем температура достигает +18 градусов, цветут сады, а поток путешественников еще невысокий. Перелет из Москвы стоит от 9 тыс. рублей, проживание — около 4 тыс. рублей за ночь.

За границей в этот период эксперты предлагают рассмотреть Будву в Черногории. Воздух прогревается до +26 градусов, а туристический сезон только начинается. Россиянам виза не требуется, находиться в стране можно до 30 дней. Перелет до Тивата стоит от 48 тыс. рублей, проживание — от 6 тыс. рублей в сутки.

Без отказов и скрытых удержаний: как в России изменятся правила бронирования гостиниц с 2026 года
С марта 2026 года все гостиницы и другие средства размещения должны быть внесены в специальный реестр

По данным специалистов OneTwoTrip, этой весной у россиян вырос спрос на отдых в Свердловской области и Карачаево-Черкесии. Отмечалось, что общий спрос на размещение остался на уровне прошлого года, однако доля внутренних поездок сократилась на 8% и составила 45%.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

