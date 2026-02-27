В марте россияне будут отдыхать три дня подряд

В первый месяц весны россиян ждет дополнительный праздничный выходной благодаря Международному женскому дню, который в 2026 году приходится на воскресенье.

Согласно производственному календарю на 2026 год, при пятидневной рабочей неделе в марте из 31 календарного дня рабочими будут 21, а 10 — выходными и праздничными. Сокращенных рабочих дней в этом месяце не предусмотрено.

Ключевым событием станет Международный женский день, который отмечается 8 марта. Выходной переносится на следующий рабочий день — понедельник, 9 марта. Формально праздник посвящен правам женщин, однако в общественной традиции он давно стал днем поздравлений всех представительниц прекрасного пола — от девочек до бабушек. В эту дату женщинам принято дарить цветы и подарки, организовывать семейные ужины, концерты и культурные мероприятия.

Благодаря переносу россиян ждут длинные выходные с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно — целых три дня отдыха. После праздников начнется короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта.

В апреле 2026 года ожидается другая ситуация: из 30 дней 22 будут рабочими, 8 — выходными. Официально трудоустроенные сотрудники будут работать на один час меньше 30 апреля — накануне Праздника Весны и Труда 1 мая.