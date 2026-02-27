Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

В марте россияне будут отдыхать три дня подряд

Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта 2026 года
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В первый месяц весны россиян ждет дополнительный праздничный выходной благодаря Международному женскому дню, который в 2026 году приходится на воскресенье.

Согласно производственному календарю на 2026 год, при пятидневной рабочей неделе в марте из 31 календарного дня рабочими будут 21, а 10 — выходными и праздничными. Сокращенных рабочих дней в этом месяце не предусмотрено.

Ключевым событием станет Международный женский день, который отмечается 8 марта. Выходной переносится на следующий рабочий день — понедельник, 9 марта. Формально праздник посвящен правам женщин, однако в общественной традиции он давно стал днем поздравлений всех представительниц прекрасного пола — от девочек до бабушек. В эту дату женщинам принято дарить цветы и подарки, организовывать семейные ужины, концерты и культурные мероприятия.

Благодаря переносу россиян ждут длинные выходные с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно — целых три дня отдыха. После праздников начнется короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта.

Отдохнули — и устали: почему после праздников сложно начать работать и что с этим делать
Возвращение к работе после праздников требует поэтапной адаптации организма и психики

В апреле 2026 года ожидается другая ситуация: из 30 дней 22 будут рабочими, 8 — выходными. Официально трудоустроенные сотрудники будут работать на один час меньше 30 апреля — накануне Праздника Весны и Труда 1 мая.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026