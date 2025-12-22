Реклама
Путину моментально доложили об убийстве в Москве генерал-лейтенанта Сарварова

Песков: Путину моментально доложили об убийстве генерал-лейтенанта Сарварова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Президенту России Владимиру Путину моментально доложили об убийстве начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом 22 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По линии спецслужб докладывают моментально», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, проинформирован ли глава государства о гибели военного.

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб утром 22 декабря при взрыве авто во дворе жилого дома в районе Зябликово.

По факту убийства в этот же день было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ»). Уточнялось, что основная версия убийства генерала связана с украинскими спецслужбами.

Позже стало известно, что Фанил Сарваров числился в базе украинского сайта «Миротворец». Его персональные данные опубликованы на сайте с 28 мая 2022 года. 22 декабря текущего года названо датой его «ликвидации».

В данный момент следователи и криминалисты работают на месте на юге Москвы. На видеозаписи зафиксированы значительные повреждения автомобиля, полученные в результате взрыва. Деформация затронула как внешние элементы кузова, так и внутреннее пространство салона.

