Погибший генерал Сарваров числился в базе украинского сайта «Миротворец»
Погибший при взрыве автомобиля на юге Москвы начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров числился в базе украинского сайта «Миротворец».
Как отмечают «РИА Новости» 22 декабря, его персональные данные опубликованы на сайте с 28 мая 2022 года. 22 декабря текущего года названо датой его «ликвидации».
Генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб утром 22 декабря при взрыве авто во дворе жилого дома в районе Зябликово. По данному факту возбудили уголовное дело. Основная версия убийства генерала Сарварова связана с украинскими спецслужбами.
