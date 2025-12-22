Опубликованы кадры с места убийства начальника управления Генштаба РФ Сарварова

Следователи и криминалисты работают на месте убийства начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова на юге Москвы. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

На видеозаписи зафиксированы значительные повреждения автомобиля, полученные в результате взрыва. Деформация затронула как внешние элементы кузова, так и внутреннее пространство салона.

Кроме того, взрывная волна разбросала фрагменты транспортного средства по прилегающей территории.

Утром очевидцы сообщили «Известиям», что во дворе жилого дома в районе Зябликово в Москве произошел хлопок, после чего загорелся один автомобиль.

Позже стало известно, что из-за взрыва погиб генерал-лейтенант Сарваров. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ»). Уточнялось, что основная версия убийства генерала связана с украинскими спецслужбами.

