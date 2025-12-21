Пилоты экипажа Ми-26 отправились в аэропорт Туниса для вылета в Турцию

Российские и белорусские пилоты направились в аэрогавань Туниса для того, чтобы в последующем вылететь оттуда в Турцию ближайшим рейсом. Об этом 21 декабря сообщили в посольстве РФ в североафриканской стране.

«Тунисские власти предприняли максимальные усилия, для того чтобы облегчить вылет из Туниса экипажу вертолета», — сообщило ведомство в беседе с ТАСС.

Группа пилотов, состоящая из семи россиян и двух граждан Белорусии, совершила, как подчеркнули в ведомстве, техническую плановую посадку транспортного вертолета Ми-26 на территории тунисского острова Джерба.

Информация об удерживании на протяжении трех дней российско-белорусского экипажа появилась 21 декабря. «Известия» опубликовало кадры их содержания аэрогавани.

Один из членов экипажа сообщил, что всех россиян и белорусов разместили на лавочках, сопроводив этот процесс фразой «вам этого достаточно, россияне вообще на полу могут спать». Как сообщил еще один из пилотов, их вертолет занимается грузовыми перевозками и по контракту с ООН осуществляет гуманитарные миссии. Они осуществляли перелет из Ливии в Алжир, для дозаправки остановились в Тунисе, в аэропорту Джерба.

Позднее авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя эту ситуацию, пояснил, что она могла произойти из-за регламента по документам. Он уточнил в беседе с «Известиями», что пересечение границы в воздушном пространстве всегда требует согласования, которое всегда требует определенного времени.

Посольство РФ в Тунисе 21 декабря сообщило, что власти Туниса не задерживали пилотов из России и Белоруссии — ведомству, связавшемуся с тунисской стороной удалось достичь договоренностей, в соответствии экипаж вертолета Ми-26 покинет страну в ближайшее время.

