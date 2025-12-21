Посольство РФ заявило о скором вылете из Туниса экипажа Ми-26

Власти Туниса не задерживали пилотов из России и Белоруссии, экипаж вертолета Ми-26 покинет страну в ближайшее время. Об этом 21 декабря ТАСС сообщило посольство РФ в стране.

В дипмиссии пояснили, что ситуация с экипажем вертолета Ми-26 была связана исключительно с отсутствием у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое до настоящего момента так и не было получено.

По итогам переговоров с властями Туниса достигнута договоренность о том, что экипаж из семи граждан России и двух граждан Белоруссии покинет страну в ближайшее время.

Ранее в этот день стало известно, что в аэропорту Туниса экипаж вертолета Ми-26 держат третьи сутки. Как сообщил один из пилотов, их вертолет занимается грузовыми перевозками и по контракту с ООН осуществляет гуманитарные миссии. Они осуществляли перелет из Ливии в Алжир, для дозаправки остановились в Тунисе в аэропорту Джерба.

Позднее авиаэксперт Роман Гусаров сообщил, что ситуация вокруг задержания пилотов вертолета Ми-26 в Тунисе зависит от взаимодействия авиационных властей. Он предположил, что дело может заключаться в регламенте предоставления документов.

