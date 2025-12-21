Собянин сообщил об утверждении проекта новой трассы в ТиНАО

Утвержден проект планировки участка трассы Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе. Новый участок пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино, где предусмотрено соединение с магистралью Саларьево — Московский — Марьино, до Калужского шоссе. Об этом сообщил в своем канале в МАХ мэр Москвы Сергей Собянин.

Протяженность трассы составит около 6 км. Проектом предусмотрено движение по трем полосам в каждом направлении по основному ходу. В рамках реализации планируется строительство двух путепроводов и моста через реку Десну, а также устройство лестничных сходов к набережной.

Проект также включает реконструкцию участка Нововатутинского проспекта с организацией съездов и заездов с проектируемой магистрали, а также подъездов к 1-й и 3-й Нововатутинским улицам. Кроме того, запланировано строительство элементов транспортной развязки на пересечении с магистралью Мамыри — Пенино — Шарапово, включая съезды в сторону шоссе Ракитки, улицы Александра Печерского, деревни Кончеево и Калужского шоссе.

Отдельным этапом предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, в том числе проектируемых проездов № 8937 и № 8064.

«Все это улучшит транспортное обслуживание жителей районов Троицк и Филимонковский, а также обеспечит удобный подъезд к будущей станции „Кедровая“ Троицкой линии метро», — подчеркнуул мэр.

В перспективе участок станет частью новой поперечной магистрали в ТиНАО, которая соединит Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, а также ключевые районные магистрали. Завершение строительства всей трассы планируется в 2029 году.

