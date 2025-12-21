СМИ сообщили о плане Японии вложить около $6 млрд в национальный ИИ
Правительство Японии планирует инвестировать 1 трлн иен (около $6 млрд) в разработку национального искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 19 декабря сообщила газета Yomiuri со ссылкой на заявление премьер-министра Санаэ Такаити.
По информации издания, правительство уже представило проект первого базового плана, который определяет будущие направления политики в отношении ИИ в Японии. В нем говорится о стремлении страны создать благоприятные условия для развития и использования искусственного интеллекта.
Как рассказала Такаити, в мае 2026 года платформа ИИ GenAI, разработанная японским Цифровым агентством, будет внедрена в государственные учреждения. Она должна оказывать поддержку чиновникам в подготовке материалов для парламентского заседания и другой работы.
Телеканал RSK 10 ноября сообщил, что офисная работница из Японии по имени Кано создала персонажа с помощью ChatGPT и вышла за него замуж. По словам Кано, ее отец первоначально выступал против отношений с виртуальным персонажем, однако впоследствии принял выбор дочери.
