СМИ сообщили о госпитализации бывшего президента Аргентины
Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, которая находится под домашним арестом, была госпитализирована с болью в животе. Об этом 20 декабря сообщила газета La Nacion со ссылкой на близкие к экс-президенту источники.
«Бывшего президента осмотрели врачи в ее квартире в Конститусьоне (район в Буэнос-Айресе. — Ред.), а затем перевели в клинику <...>, где ей была проведена лапароскопия», — говорится в публикации.
В санаторий Киршнер была переведена с разрешения суда, пишет газета. Уточняется, что ей диагностировали аппендицит.
По данным издания, после проведенной операции состояние бывшего лидера Аргентины начало «улучшаться без послеоперационных осложнений».
Верховный суд Аргентины 10 июня оставил в силе приговор Киршнер. В 2022 году она была приговорена к шести годам тюрьмы по делу о коррупции, но не отсидела ни одного срока, поскольку в то время была действующим вице-президентом Аргентины.
Аргентинский суд 17 июня разрешил Киршнер отбывать срок дома. Уточнялось, что экс-президенту необходимо будет предоставить список людей, включая членов семьи, которые будут посещать квартиру, где она находится.
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