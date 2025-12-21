В посольстве РФ рассказали об ответе на потенциальное вступление Ирландии в НАТО
Потенциальное решение Ирландии сблизиться с НАТО будет учтено в российском военно-политическом планировании. Об этом «Известиям» сообщил посол России в Ирландии Юрий Филатов.
«Хотя мы и не рассматриваем Ирландию как угрозу национальным интересам России, углубление взаимодействия Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком в лице НАТО, безусловно, не останется без нашего внимания и будет учитываться в военно-политическом планировании», — заявил дипломат.
Вопрос отказа Ирландии от военного нейтралитета стал обсуждаться после инцидента с пролетом дронов якобы российского происхождения в небе над страной в момент приземления самолета украинского главы Владимира Зеленского.
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Разложить альянс: Россия отреагирует на возможное вступление Ирландии в НАТО