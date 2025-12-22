Реклама
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

В Москве рассказали о реализации недвижимости на городских торгах

За 11 месяцев 2025 года в Москве на городских торгах реализовали 1,2 тыс. нежилых помещений. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, на одно помещение в среднем претендовали семь участников. Часть лотов приобрели в собственность, часть — арендовали.

Больше всего объектов — 191 — реализовано в Восточном административном округе. Чаще всего приобретают помещения площадью от 50 до 200 кв. м — всего с молотка ушло 796 таких пространств. Самыми популярными стали помещения на первых этажах. На втором месте — коммерческая недвижимость в подвалах.

«Они как раз интересны для больших бизнесов, которые занимаются, как правило, предоставлением услуг. Таких помещений мы тоже продаем достаточно много. Среди жителей наибольшей популярностью, естественно, пользуются квартиры и машино-места», — отметил Пуртов, уточнив, что в этом году на торгах было реализовано 3,2 тыс. машино-мест. В основном они располагались в многоквартирных домах. На каждый лот претендовали пять участников торгов.

«Если говорить о квартирах, то самый востребованный формат — это двухкомнатные квартиры. На втором месте — однокомнатные, на третьем — трехкомнатные», — сказал глава департамента.

Все лоты — здания, помещения, квартиры, машино-места, земельные участки — представлены на Инвестиционном портале Москвы — витрине городской недвижимости. Там доступны все документы и фотографии объектов недвижимости. Пользователи также могут совершить 3D-тур. Торги проходят в режиме онлайн. Для участия в аукционах нужно пройти регистрацию на площадке «Росэлторг».

