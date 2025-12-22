Реклама
Сергунина рассказала о развитии программы тестирования инноваций

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков
Пилотное тестирование почти 640 инновационных решений провели в Москве с мая 2020 года. В 2025 году опробовали 127 из них, еще 72 проекта находится в процессе испытаний, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Сегодня московская программа пилотирования инноваций объединяет уже 318 площадок, 49 присоединилось с начала этого года. Среди них — учебные заведения, производственные предприятия, парки, учреждения культуры, спортивные, транспортные и строительные объекты», — рассказала Сергунина.

За время работы программы участники заключили более 2 тыс. контрактов с Москвой.

Участники программы проверяют эффективность своих технологий в реальных условиях, получая обратную связь от пользователей и экспертов.

Например, устройство для мониторинга перегрева электрообрудования после успешного испытания на объектах городской инфраструктуры приобрело несколько организаций. Общая сумма контрактов составила 9,5 млн рублей. Также хорошие результаты показало решение, направленное на оценку состояния почвы, обсуждается его внедрение в крупных агрохолдингах.

Ключевой элемент экосистемы — инновационный кластер «Ломоносов». В настоящее время на его территории пилотируют девять разработок, еще пять готовят к запуску. В частности, завершено тестирование новой ИИ-системы строительного мониторинга, которая заинтересовала застройщиков в Индии.

Проекты московских компаний помимо столицы проходят испытания в Якутии, Татарстане, Санкт-Петербурге, Приморском и Забайкальском краях, Новосибирской области, а также в Белоруссии, Казахстане и Индии.

