Пиотровский рассказал о планах развития постоянных экспозиций Эрмитажа

В рамках предстоящей масштабной реставрации Эрмитажа, которую музей проводит при поддержке «Роснефти», в музее появится постоянная экспозиция, посвященная модерну. Об этом рассказал в интервью изданию «Ведомости» директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Нам нужно развивать постоянные экспозиции, а это, как правило, всегда очень долго и затратно — необходимо проводить реставрационные работы, менять витрины и оборудование, обновлять интерьеры. С „Роснефтью“ мы уже реализовали аналогичный проект — в прошлом году были открыты залы обновленной постоянной выставки китайского искусства и культуры. Сейчас у нас с партнерами новый проект — мы уже очень давно задумали открыть в Главном штабе сразу несколько залов, где будет представлен модерн», — сказал Пиотровский.

По словам Пиотровского, модерн — очень важный стиль искусства, которому ранее не уделяли должного внимания. Между тем, у музея имеются прекрасные собрания и русского, и европейского модерна — в частности, шпалера Уильяма Морриса «Поклонение Волхвов» из коллекции Щукина, работы Галле и других художников.

«Первые залы модерна мы планируем открыть уже в этом году. Реализация такого проекта стала возможной, когда мы получили согласие „Роснефти“ на участие в нем. Для нас важно, когда есть такие партнеры, которые не просто дают деньги и что-то делают, а когда нам в целом „по пути“, когда мы идем в одном направлении», — отметил Пиотровский.

Кроме того, при поддержке «Роснефти» планируется полностью реставрировать Эрмитажный театр, построенный по указу Екатерины II, сообщил директор музея.

