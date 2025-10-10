Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов указал на наступление ВС РФ на всех направлениях
Общество
Все роддома Кузбасса проверят до 9 февраля после гибели младенцев
Мир
WP сообщила о переговорах Ирана и Израиля через Россию
Армия
Расчет ударного БПЛА «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
Трамп указал на вину позиции Киева в затягивании конфликта на Украине
Мир
Трамп допустил возможность визита и. о. президента Венесуэлы Родригес в США
Общество
Политолог указал на стратегическую пользу антироссийских санкций для России
Армия
ВС РФ освободили восемь населенных пунктов за две недели января
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

Пиотровский рассказал о планах развития постоянных экспозиций Эрмитажа

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В рамках предстоящей масштабной реставрации Эрмитажа, которую музей проводит при поддержке «Роснефти», в музее появится постоянная экспозиция, посвященная модерну. Об этом рассказал в интервью изданию «Ведомости» директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Нам нужно развивать постоянные экспозиции, а это, как правило, всегда очень долго и затратно — необходимо проводить реставрационные работы, менять витрины и оборудование, обновлять интерьеры. С „Роснефтью“ мы уже реализовали аналогичный проект — в прошлом году были открыты залы обновленной постоянной выставки китайского искусства и культуры. Сейчас у нас с партнерами новый проект — мы уже очень давно задумали открыть в Главном штабе сразу несколько залов, где будет представлен модерн», — сказал Пиотровский.

По словам Пиотровского, модерн — очень важный стиль искусства, которому ранее не уделяли должного внимания. Между тем, у музея имеются прекрасные собрания и русского, и европейского модерна — в частности, шпалера Уильяма Морриса «Поклонение Волхвов» из коллекции Щукина, работы Галле и других художников.

«Первые залы модерна мы планируем открыть уже в этом году. Реализация такого проекта стала возможной, когда мы получили согласие „Роснефти“ на участие в нем. Для нас важно, когда есть такие партнеры, которые не просто дают деньги и что-то делают, а когда нам в целом „по пути“, когда мы идем в одном направлении», — отметил Пиотровский.

Кроме того, при поддержке «Роснефти» планируется полностью реставрировать Эрмитажный театр, построенный по указу Екатерины II, сообщил директор музея.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026