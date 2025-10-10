Президент Филиппин призвал организовать эвакуацию населения после землетрясения

Реклама
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы

PNA: президент Филиппин Маркос-младший призвал к эвакуации после землетрясения
Лидер Филиппин Фердинанд Маркос – младший призвал начать организацию эвакуации жителей, населяющих южную часть государства, где было зафиксировано ощутимое землетрясение. Об этом 10 октября сообщило агентство Phillipine News Agency (PNA) со ссылкой на соответствующие правительственные документы.

«Глава исполнительной власти сказал, что он поручил Национальному совету по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, Управлению гражданской обороны, Вооруженным силам, Береговой охране Филиппин и всем заинтересованным ведомствам немедленно провести эвакуацию в прибрежных районах, активировать линии экстренной связи и тесно координировать свои действия с местными органами власти», — говорится в публикации.

Уточняется, что в настоящее время службы, занимающиеся проведением поисково-спасательных операций, уже готовы к развертыванию своей деятельности на территории города Давао, где было зафиксировано сейсмособытие. Кроме того, департамент социального обеспечения островного государства уже подготовил для пострадавших продовольствие, а департамент здравоохранения мобилизовал свои силы для оказания им медицинской помощи.

Всем гражданам рекомендовано избегать прибрежных зон, следовать указаниям представителей местных советов по чрезвычайным ситуациям и проявлять бдительность.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в этот же день сообщил о землетрясении у побережья Филиппин, неподалеку от провинции Манай, где находится Давао. Магнитуда сейсмособытия, которое, по сообщениям филиппинского сейсмологического агентства, может вызвать цунами, составила 7,4.

