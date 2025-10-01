Ход бедствия: как землетрясение на Филиппинах скажется на туризме

На Филиппинах после землетрясения погибло более 60 человек. Большинство жертв пришлось на город Бого в провинции Себу. Там же находится популярный одноименный курорт. Однако очередной природный катаклизм не сильно скажется на экономике, хотя туризм и обеспечивает 8,9% ВВП страны, считают эксперты. Сезон начинается только через месяц, и у властей есть время восстановить всё разрушенное. При этом уже в октябре стартуют прямые рейсы из России на Филиппины на фоне роста турпотока. В связи с сейсмической опасностью туроператоры рекомендуют выбирать только проверенные отели и оформлять страховку с покрытием природных катастроф и экстренной эвакуации. Об экономических последствиях стихийного бедствия в стране — в материале «Известий».

На Филиппинах произошло мощнейшее землетрясение

На Филиппинах у западного побережья региона Паломпон произошло землетрясение магнитудой 6,9. Число погибших, по данным Управления гражданской обороны (OCD), превысило 60. Пострадало около 150 человек. Многие остаются под завалами зданий. Толчки произошли еще вечером в понедельник, а с утра среды зафиксировано более 600 афтершоков.

Фото: REUTERS/Lisa Marie David

Посольство России в Маниле не располагает данными о пострадавших россиянах. При этом уточняется, что дипломаты запросили необходимые сведения у местных компетентных органов.

Большинство жертв пришлось на город Бого, где проживает около 90 тыс. человек. Он находится в провинции Себу, где есть одноименный популярный курорт. Власти пока оценивают масштаб разрушений, однако множество домов, учреждений и даже несколько церквей превратились в руины. В Себу объявлено чрезвычайное положение, что позволяет администрации использовать 30% местного фонда быстрого реагирования на восстановительные работы. Ситуация осложняется последовавшим извержением вулкана Тааль — он расположен примерно в 70 км к югу от столицы Манилы. Министр обороны Гилберт Теодоро вылетел в Себу, чтобы возглавить усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Больницы на острове уже переполнены, рабочие в хаосе выносят тела, сообщает местный новостной портал ABS-CBN News. Части пострадавших медики оказывали помощь прямо на улице, учитывая в том числе риски повторных толчков.

«Мы с другом обедали на фудкорте незадолго до закрытия, и вдруг — бац! Как будто Земля перестала вращаться. А потом торговый центр затрясло», — сообщил 21-летний интернет-торговец обувью Джейфорд журналистам, добавив, что его друг получил легкие травмы.

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

65-летняя сиделка Агнес рассказала, что у нее на кухне треснула плитка: «Было такое ощущение, будто мы все вот-вот упадем. Я впервые столкнулась с таким. Все соседи выбежали из домов. Двое моих помощников-подростков спрятались под столом, потому что так их учили в бойскаутах».

Студенты-медики, работники здравоохранения и обычные граждане собрались, чтобы сделать пожертвования и оказать помощь пострадавшим от землетрясения.

​​​Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал жителей сохранять бдительность и сотрудничать с местными властями. «Выражаю соболезнования семьям, потерявшим близких. Мои молитвы с пострадавшими и всеми, кого затронула эта катастрофа», — сказал филиппинский лидер. Власти также рассматривают возможность обращения за помощью к иностранным правительствам в ликвидации последствий землетрясения. В первую очередь это будут Соединенные Штаты, самый близкий западный союзник Манилы в регионе.

Фото: TASS/EPA/JUANITO ESPINOSA

— Вопрос уже не в том, что в очередной раз не смогли предугадать землетрясение, — это пока еще дело не очень благодарное. Вопрос в том, как власти будут с этим справляться, — говорит «Известиям» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

При этом эксперт отмечает, что признаков сценария, развернувшегося в Непале или Мадагаскаре, пока нет. То есть ожидать массовых протестов населения не стоит.

Безопасно ли ездить на Филиппины

Филиппины расположены в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, где сосредоточено 80% всех «огнедышащих» гор на Земле. Поэтому страна считается одной из наиболее сейсмически активных в мире. В том же регионе недавно образовались тайфуны, которые накрыли Тайвань, материковый Китай и Вьетнам.

Филиппинские вулканологи, конечно, пытаются тщательно отслеживать ситуацию. Так, в стране уже давно готовятся к так называемому Большому землетрясению магнитудой 7,2, которое может произойти вдоль разлома Западной долины протяженностью около 100 км в Манильской агломерации. В этом случае прогноз неутешительный: потенциальный ущерб оценивается в 33 тыс. смертей и 168 тыс. разрушенных зданий и в столичном регионе, и в соседних провинциях.

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Произошедшее же землетрясение вряд ли значительно скажется на экономике, включая даже туризм, который обеспечивает 8,9% ВВП страны, считают эксперты.

— Сезон начинается только через месяц, и у властей и бизнеса есть время, чтобы привести свои дела в порядок. Конечно, землетрясение с человеческими жертвами может изменить решение части туристов, но стоит понимать, что подобные риски на Филиппинах есть всегда и необходимо их учитывать при планировании путешествий вне зависимости от недавних событий, — младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Павел Шатерников.

Примечательно, что как раз в этом месяце должны начаться прямые рейсы на Филиппины, хотя этот вопрос обсуждался еще с 2023 года. По словам замглавы Минпромторга РФ Алексея Груздева, летать будут из двух российских городов.

А с конца октября компания «ИрАэро» запускает чартерные рейсы из Хабаровска и Иркутска на остров Боракай. Продолжительность полета составит около восьми часов с учетом технической остановки в китайских аэропортах — в Нинбо (на рейсах из Хабаровска) и в Гуйлине (на рейсах из Иркутска), а стоимость билета составит 75–80 тыс. рублей. Однако в Российском союзе туриндустрии считают, что спрос это заметно не повысит — все-таки для значительного роста турпотока необходимы прямые рейсы из Москвы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом архипелаг становится всё более популярным у россиян. В 2024-м его посетило более 27 тыс. граждан РФ, что на 19% больше, чем в 2023-м. С января по июль 2025-го на Филиппины съездили почти 18 тыс. россиян — прирост на 16%, по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Но всё же эту страну пока сложно назвать любимым местом отдыха наших путешественников.

— На данный момент отмены массовых поездок на Филиппины мы не фиксируем. Этот рынок и так не входит в число основных направлений для российских туристов, поэтому обвала турпотока из РФ ожидать не стоит. Информации о пострадавших среди наших клиентов или туристов из России пока нет, — рассказывает «Известиям» основатель и руководитель компании MAYEL Travel Майя Котляр.

При посещении островных государств Юго-Восточной Азии туроператоры советуют соблюдать некоторые рекомендации: выбирать только проверенные отели и инфраструктуру, которая соответствует стандартам безопасности, оформлять страховку с покрытием природных катастроф и экстренной эвакуации, следить за сообщениями местных властей и экстренных служб. При этом, несмотря на то что регион остается востребованным и относительно безопасным для путешествий, за последний год природные катаклизмы действительно стали чаще влиять на планы туристов, обращает внимание Майя Котляр.