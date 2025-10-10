Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у побережья Филиппин. Об этом 10 октября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Уточняется, что эпицентр находился в 18 км от провинции Манай, города Давао. Глубина землетрясения составила 53 км.
Филиппинское сейсмологическое агентство, в свою очередь, предупредило об угрозе цунами из-за опасности высоких волн. Информацию агентство разместило на своем официальном сайте.
«Ожидается разрушительное цунами с опасными для жизни волнами», — говорится в сообщении.
По информации агентства, высота волн может превысить норму более чем на 1 м, а в закрытых бухтах и проливах они могут быть еще выше. Ожидается, что волны будут продолжаться в течение нескольких часов.
Ранее, 30 сентября, сообщалось о землетрясении магнитудой 6,9 у берегов Филиппин. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от города Бого, а очаг залегал на глубине 10 км. Позднее сообщалось, что в результате произошедшего погибли 60 человек.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ