Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на Филиппинах

Фото: Francis Magbanua/via REUTERS
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у побережья Филиппин. Об этом 10 октября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что эпицентр находился в 18 км от провинции Манай, города Давао. Глубина землетрясения составила 53 км.

Филиппинское сейсмологическое агентство, в свою очередь, предупредило об угрозе цунами из-за опасности высоких волн. Информацию агентство разместило на своем официальном сайте.

«Ожидается разрушительное цунами с опасными для жизни волнами», — говорится в сообщении.

По информации агентства, высота волн может превысить норму более чем на 1 м, а в закрытых бухтах и проливах они могут быть еще выше. Ожидается, что волны будут продолжаться в течение нескольких часов.

Ход бедствия: как землетрясение на Филиппинах скажется на туризме
Жертвами стали свыше 60 человек, многие до сих пор остаются под завалами

Ранее, 30 сентября, сообщалось о землетрясении магнитудой 6,9 у берегов Филиппин. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от города Бого, а очаг залегал на глубине 10 км. Позднее сообщалось, что в результате произошедшего погибли 60 человек.

