В Кремле указали на отчаянные попытки властей Молдавии удержать власть
Минкоммерции КНР заявило о готовности ответить США на 100-процентные пошлины
В Китае пообещали дать ответ США на запрет полетов над Россией
Средства ПВО ликвидировали 32 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
СБУ объявила в розыск археолога Толстикова за 50-летнюю экспедицию в Керчи
СМИ сообщили об обсуждениях в Британии отставки советника Стармера Пауэлла
Консул РФ в Таиланде предостерег о заманивании граждан России в рабство в Мьянме
Бойцы ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области
В результате взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации
Количество погибших при наводнениях в Мексике увеличилось до 41 человека
СМИ узнали о взятии Пакистаном под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана
Один человек погиб в результате ДТП в Хабаровске
В Израиле заявили о ликвидации тоннелей ХАМАС после возвращения всех заложников
Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море
FT узнала о координации США ударов Украины по энергетике России
СМИ сообщили о частичном признании вины блогером Ефремовым в экстремизме
Военнослужащие ВС РФ уничтожили обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который совершал атаки на территорию Белгородской области, был выявлен и полностью ликвидирован в районе Волчанска на харьковском направлении. Об этом 10 сентября сообщил представитель российских силовых структур.

«Уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром», — рассказал источник из силовых структур «РИА Новости».

По его словам, данная группа совершала террористические атаки, направленные против мирного населения и гражданской инфраструктуры РФ.

Комплексный ответ: как ЗРК С-350 «Витязь» работает в зоне СВО
И какими преимуществами перед предыдущими моделями обладает новый комплекс

В Министерстве обороны РФ в этот же день сообщили об уничтожении российскими военнослужащими 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» крупного опорного пункта ВСУ в Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что в данной операции были задействованы расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

