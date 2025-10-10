Военнослужащие ВС РФ уничтожили обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА ВСУ
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который совершал атаки на территорию Белгородской области, был выявлен и полностью ликвидирован в районе Волчанска на харьковском направлении. Об этом 10 сентября сообщил представитель российских силовых структур.
«Уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром», — рассказал источник из силовых структур «РИА Новости».
По его словам, данная группа совершала террористические атаки, направленные против мирного населения и гражданской инфраструктуры РФ.
В Министерстве обороны РФ в этот же день сообщили об уничтожении российскими военнослужащими 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» крупного опорного пункта ВСУ в Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что в данной операции были задействованы расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
