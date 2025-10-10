Правительство Израиля одобрило план возвращения всех заложников из Газы

Израильское правительство одобрило план по возвращению всех заложников, удерживаемых на территории Газы. Об этом 10 сентября сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Правительство одобряет сделку по освобождению всех заложников из плена в секторе Газа», — говорится в публикации.

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что глава палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил об окончании войны в секторе Газа. Уточнялось, что соглашение подразумевает прекращение огня в секторе Газа, вывод израильских войск из региона, поступление гуманитарной помощи.

Ранее в этот же день представитель правительства Израиля Шош Бедросян сообщила, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников. Она подчеркнула, что Израиль готовится принять заложников «в любом состоянии, в котором они могут оказаться». Также представитель движения ХАМАС сообщил, что более 2 тыс. палестинцев, в том числе 250 осужденных пожизненно, отпустят из израильских тюрем в соответствии со сделкой по урегулированию конфликта в секторе Газа.

