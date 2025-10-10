Реклама
Прямой эфир
Общество
Россия и Китай нарастят грузопоток по СМП до 20 млн т к 2030 году
Происшествия
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
Общество
Около 7,3 млн работающих родителей получат семейную выплату
Общество
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Общество
Возле острова Итуруп выловили гигантского тунца
Мир
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Наука и техника
Один из крупнейших в 2025 году протуберанцев оторвался от Солнца
Экономика
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О’Кей»
Наука и техника
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
Авто
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Мир
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
Авто
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Здоровье
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Мир
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Здоровье
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Мир
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
Мир
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

Правительство Израиля одобрило план возвращения всех заложников из Газы

0
EN
Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Израильское правительство одобрило план по возвращению всех заложников, удерживаемых на территории Газы. Об этом 10 сентября сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Правительство одобряет сделку по освобождению всех заложников из плена в секторе Газа», — говорится в публикации.

Военное бездействие: Израиль и ХАМАС сделали первый шаг к урегулированию
Однако при согласовании второго этапа мирной сделки могут возникнуть сложности

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что глава палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил об окончании войны в секторе Газа. Уточнялось, что соглашение подразумевает прекращение огня в секторе Газа, вывод израильских войск из региона, поступление гуманитарной помощи.

Ранее в этот же день представитель правительства Израиля Шош Бедросян сообщила, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников. Она подчеркнула, что Израиль готовится принять заложников «в любом состоянии, в котором они могут оказаться». Также представитель движения ХАМАС сообщил, что более 2 тыс. палестинцев, в том числе 250 осужденных пожизненно, отпустят из израильских тюрем в соответствии со сделкой по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025